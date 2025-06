Cada vez falta menos para la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio, la carrera que pondrá a toda la capital a correr. Y como parte de ese espíritu competitivo y afan por celebrar el running, New Balance empezó con el ya icónico Run Your Way Sessions, una de las muchos encuentros para celebrar la felicidad de correr a tu manera.

El próximo 6 de julio, las calles de Lima llevarán sus colores -y sus zapatillas- con la realización de la carrera New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. Por eso, New Balance ha ideado una serie de eventos para los participantes aficionados y amateurs, así como para toda la comunidad running.

Esta primera convocatoria fue todo un éxito y permitió que la comunidad running se una y también sume a nuevos participantes a entrenar y correr como forma de preparación para lo que será la gran carrera.

Más eventos

La carrera New Balance Lima 15K Powered by El Comercio será una experiencia completa que comienza antes de cruzar la línea de partida. Los días 4 y 5 de julio, la Expo del evento se convertirá en el punto de encuentro más esperado por la comunidad de corredores de Lima.

La Expo, programada para los días previos a la carrera, se perfila como un espacio único donde los 3,000 participantes podrá recoger su kit oficial de competencia, conocer a los aliados y patrocinadores del evento, sumergirse en el ambiente runner, obtener consejos de entrenamiento y compartir la emoción previa a la gran carrera. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

“Que disfruten cada kilómetro y corran a su manera. Esta es una carrera para superarse, medir progresos, mejorar tiempos y, sobre todo, divertirse. El 15K es una distancia clave para quienes buscan dar el salto del 10K al 21K, y estamos felices de acompañarlos en ese camino. ¡Nos vemos en la línea de partida!“, aseguró Isabella Porcile, coordinadora de márketing de New Balance Perú en una reciente entrevista al diario El Comercio.

¿Qué es la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Esta carrera es un formato que se llevó a cabo bajo el nombre de Excellent Series en el 2014, y que regresa ahora bajo el nuevo nombre de New Balance 15K Powered by El Comercio. La New Balance Lima 15K Powered by El Comercio no es solo una carrera, es una celebración del movimiento, la pasión y la comunidad.

¿Cuál será la ruta de la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Con una ruta que será revelada muy pronto, la carrera invita a todos -de aficionados hasta corredores experimentados– a correr a su manera, bajo el lema que define el espíritu de New Balance: #RunYourWay.

¿Dónde puedo enterarme de todas las novedades de la carrera New Balance Lima 15K?

Con la intención de afianzar la comunidad runner, se ha lanzado la cuenta oficial de Instagram @newbalancelima15K, el espacio donde los corredores podrán seguir todas las novedades, descubrir tips de entrenamiento, participar en dinámicas exclusivas y compartir su preparación rumbo al gran día.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.