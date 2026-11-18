Daniela Campos alcanzó la cima del ranking mundial de World Archery y cerró el 2026 como la mejor exponente del para tiro con arco en la modalidad para recurvo femenino. La integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) terminó el año con 166.25 puntos.

El primer lugar fue resultado de una temporada marcada por sus actuaciones en competencias internacionales. La peruana consiguió tres medallas de oro: en los Juegos Para Suramericanos Valledupar 2026, disputados en julio; en el Para Pan American Championships Lima 2026 y el Hyundai World Archery Para Series, ambos realizados en octubre.

Este nuevo logro consolida a Campos entre las principales figuras del deporte paralímpico nacional. Su rendimiento también forma parte del proceso de preparación con miras a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

La arquera ya había marcado hitos para el Perú: en Santiago 2023 se convirtió en la primera deportista nacional en ganar una medalla de oro en unos Juegos Parapanamericanos. Un año después, hizo historia nuevamente al ser la primera peruana en clasificar y competir en unos Juegos Paralímpicos, celebrados en París 2024.

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