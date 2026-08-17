Premios, recojo de kits y más: ¿qué debes saber antes de correr la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026? (Foto: GEC)
Premios, recojo de kits y más: ¿qué debes saber antes de correr la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026? (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026 se disputará este domingo 23 de agosto y reunirá a miles de corredores en las calles de la capital. El punto de concentración será la Plaza de Armas de Lima desde las 5:00 a. m., mientras que la partida de los 10K será a las 6:00 a. m. y la de los 21K a las 7:00 a. m. La llegada estará ubicada en el Parque de la Reserva, en el Circuito Mágico del Agua.

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