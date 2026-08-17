La 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by Nike 2026 se disputará este domingo 23 de agosto y reunirá a miles de corredores en las calles de la capital. El punto de concentración será la Plaza de Armas de Lima desde las 5:00 a. m., mientras que la partida de los 10K será a las 6:00 a. m. y la de los 21K a las 7:00 a. m. La llegada estará ubicada en el Parque de la Reserva, en el Circuito Mágico del Agua.

La competencia tendrá dos distancias: 10 kilómetros, para mayores de 13 años, y 21 kilómetros, para mayores de 18 años, ambas en las categorías masculina y femenina. Además, la histórica prueba forma parte del Campeonato Nacional de Media Maratón y entregará un incentivo de 10.000 dólares al atleta que consiga romper el récord nacional de los 21K. En la rama femenina, la marca pertenece a Zaida Ramos, con 1h10m05s, mientras que en varones el récord es de Luis Ostos, con 1h02m07s.

Si estás pensando en participar, debes tener en cuenta que los 21.000 cupos disponibles ya se encuentran agotados. Asimismo, el plazo establecido por la organización para realizar transferencias de cupos a otro participante terminó el pasado 15 de agosto, por lo que ya no es posible efectuar este procedimiento antes de la competencia.

Otro punto clave es el recojo del kit de competencia, que se realizará este viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Pentagonito – Puerta 4, ubicado en Bielovucic Cavalier 15, San Borja. El participante deberá presentar su DNI y código QR de inscripción, ya sea desde su celular o mediante el correo electrónico correspondiente.

Si otra persona recogerá el kit en representación del corredor, deberá llevar la copia del DNI del titular inscrito, su propio DNI, el código QR en el celular o impreso y una carta poder simple. Con estos detalles definidos, solo queda preparar las zapatillas y esperar el domingo, cuando Lima volverá a convertirse en el escenario de una de las principales fiestas del running nacional.

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