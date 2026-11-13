La selección peruana Sub 20 ya conoce el camino que deberá recorrer en el próximo Sudamericano de la categoría. Este viernes 13 de noviembre se realizó el sorteo de la fase de grupos en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay, y la ‘Bicolor’ quedó ubicada en una zona con rivales de importante exigencia.

Perú integrará el Grupo A junto a Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador, según determinó el sorteo del campeonato juvenil, que tendrá como sede a Colombia y se desarrollará entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027.

La selección nacional tendrá como principal desafío enfrentarse al combinado colombiano, que contará con la ventaja de jugar en condición de local. Además, deberá medirse ante tres equipos sudamericanos que buscarán el mismo objetivo: avanzar a la fase final y acercarse a la clasificación mundialista.

¿Cómo quedaron los grupos del Sudamericano Sub-20 2027?

El sorteo determinó la conformación de dos grupos, cada uno integrado por cinco selecciones:

Grupo A

Perú

Colombia (anfitrión)

Paraguay

Chile

Ecuador

Grupo B

Brasil

Argentina

Uruguay

Venezuela

Bolivia

¿Cómo se jugará el Sudamericano Sub-20 2027?

El campeonato contará con diez selecciones, divididas en dos grupos de cinco equipos. En la primera etapa, cada país disputará cuatro encuentros bajo el formato de todos contra todos.

Al finalizar esta instancia, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, donde competirán por el título y los boletos mundialistas.