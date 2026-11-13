Por Redacción EC

La selección peruana Sub 20 ya conoce el camino que deberá recorrer en el próximo Sudamericano de la categoría. Este viernes 13 de noviembre se realizó el sorteo de la fase de grupos en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay, y la ‘Bicolor’ quedó ubicada en una zona con rivales de importante exigencia.

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