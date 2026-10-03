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La selección peruana ha vuelto a tener los pies sobre la tierra tras el ilusorio empate 1 a 1 ante México. Canadá desnudó todas las falencias de ‘La Bicolor’ en 2 a 0 que quedó corto para el combinado norteamericano. A continuación, cuatro conclusiones de este penúltimo duelo amistoso de la fecha FIFA.

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