La selección peruana ha vuelto a tener los pies sobre la tierra tras el ilusorio empate 1 a 1 ante México. Canadá desnudó todas las falencias de ‘La Bicolor’ en 2 a 0 que quedó corto para el combinado norteamericano. A continuación, cuatro conclusiones de este penúltimo duelo amistoso de la fecha FIFA.

Un equipo alternativo salió a la cancha ante una Canadá que adelantó sus líneas para la presión alta. Es notorio que sin un amplio universo de jugadores, es contraproducente y estéril la formación de dos o tres equipos.

Lo segundo. La defensa más eficiente es la que se presentó contra México. Los costados de Perú fueron los que peor la pasaron, de hecho, así lo confirman los dos goles idénticos de Canadá.

Por último, Perú está a un duelo de acabar su gira de amistosos en el norte del continente, lo hará ante Colombia el 6 de octubre, y no parece haber un equipo base ni conclusiones alentadoras para Mano Menezes.