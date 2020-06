Cuando hablamos de procesos exitosos en la selección peruana, pensamos que son de largo plazo, con un trabajo tranquilo y un entrenador que tuvo años en el cargo. Nuestro camino a España 1982 es, de lejos, la mejor Eliminatoria de nuestro combinado nacional. Invictos y mostrando un gran nivel, Perú no tuvo problemas para clasificar a su cuarto Mundial. Contra lo que se piensa, Tim, el entrenador, llegó apenas semanas antes en medio del caos. Incluso, debutó en la primera fecha.

José Chiarella tomó el mando luego de la Copa del Mundo de 1978, pero se fue rápido al quedar eliminado de la Copa América a manos de Chile, sin ganarle en el ida y vuelta. Como vigente campeón, Perú había clasificado directamente a semifinales. En el primer semestre de 1980, la dupla Juan José Tan y Luis Zacarías tuvo un efímero paso, para dejarle su lugar a Marcos Calderón, en su sexta y última etapa con la bicolor.

En medio de todo esto, Colombia y Uruguay fueron confirmados como rivales de Perú en las Eliminatorias a España 1982. Todo era un desorden a seis meses del debut, con una racha de más de un año sin ganarle a otra selección y, encima, sin entrenador: el ‘Oso’ Calderón, prometiendo revelar quiénes lo habían perjudicado, renunció. Su asistente Alejandro Heredia, un ‘fusible’ como seleccionador en esa década, quedó a cargo y estaba seguro que él dirigiría en el proceso clasificatorio.

Elba de Padua Lima, Tim. (Getty Images)

La llegada de Tim

El 4 de febrero, Checoslovaquia llegó a Lima y nos ganó 3-1. Bulgaria también nos ganaría, esta vez por 2-1, una semana después. La estocada final al proceso de Heredia la dio Chile, con una dolorosa derrota por 3-0 en Santiago. Los rumores de un nuevo entrenador, a tan solo tres meses del inicio de la Eliminatoria, eran fuertes. Incluso, sonó el nombre de algunos argentinos.

Quien llegó fue el brasileño Elba de Pádua Lima, Tim, en quincena de mayo de 1981. Al día siguiente de su llegada, el 17, Perú debía jugar un amistoso ante el Betis de España, en su primera gira por Sudamérica. Perdimos 3-1, con el entrenador de 65 años presente en el Estadio Nacional.

vs. Betis vs. Espanyol Eusebio Acasuzo

Jaime Duarte

Rubén Díaz

Héctor Chumpitaz

Miguel Gutiérrez

Luis Reyna

Jorge Olaechea

Julio César Uribe

Freddy Ravello

Juan Caballero

Humberto Correa Quiroga

Duarte

Díaz

Chumpitaz

Rojas

Reyna

Olaechea

Uribe

Seminario

Navarro

Ravello Tim en dupla con Ajelandro Heredia Tim Las ideas del peruano aún prevalecían, como era lógico, tanto que solo cuatro serían titulares en la primera fecha de las Eliminatorias. Gol de Uribe. El once peruano fue uno más cercano al que veríamos en el camino a España 1982.

El camino perfecto

Bogotá, 26 de julio de 1981. Perú debutaba en el corto proceso clasificatorio al Mundial ibérico. Un mal paso sería fatal en búsqueda de ese único cupo. Colombia de Carlos Salvador Bilardo era el rival. Para este partido, Tim demostraría su debilidad (y admiración) por Teófilo Cubillas, quien tuvo permiso de su club para jugar. El brasileño le buscaría un sitio en el once titular, como un mensaje a lo que sucedería un año después.

vs. Colombia Ramón Quiroga

Jaime Duarte

Rubén Díaz

Héctor Chumpitaz

Roberto Rojas

José Velásquez

César Cueto

Julio César Uribe

Gerónimo Barbadillo

Teófilo Cubillas (en el ataque)

Juan Carlos Oblitas El primer partido oficial de Tim con Perú, a tan solo un trimestre de su llegada. Empatamos 0-0.

El ‘Nene’ tuvo que volver a Estados Unidos (jugaba en el Florida Strikers) y Guillermo La Rosa tomó su lugar. Un solo cambio que mejoró a todo un once titular, ya que, con el mismo once, Perú derrotó a Colombia en Lima, superó a Uruguay en Montevideo e igualó con los orientales en el Nacional, clasificando a España 1982 el 6 de setiembre. Ravello no lo había convencido en un amistoso ante Chile, previo a estos encuentros.

Los hinchas pedían que no se tocara ese equipo en cara a la Copa del Mundo, aun así Tim estaba obligado a hacerlo. Héctor Chumpitaz había decidido retirarse de la selección peruana y la primera tarea era la difícil búsqueda del reemplazo del ‘Capitán de América’. Además, el ‘Panadero’ Díaz tomó la capitanía.

La preparación a España

Perú visitó a Chile, el 23 de marzo de 1982, en su primer amistoso previo a la Copa del Mundo. Tim hizo algunas sustituciones en comparación al partido ante Uruguay en Lima, Jorge Olaechea tenía la responsabilidad de reemplazar a Chumpitaz, mientras que Leguía y Malásquez lo hicieron por Oblitas y Barbadillo. Perdimos 2-1.

En la despedida de ‘Cachito’ Ramírez, quien jugó diez minutos de manera simbólica, Perú le ganó 1-0 a Chile. Hugo Gastulo arrancaría de titular y no jugó más. Jaime Duarte era inamovible de lateral derecho. Luego, los dirigidos por Tim irían a Europa para su famosa gira. Se estrenó ganándole a Hungría por 2-1, el 18 de abril, para luego empatar con Argelia, el 25, con el mismo once con que había perdido ante Chile en Santiago.

El equipo que enfrentó a la selección de Francia en el Parque de los Príncipes. (Foto: Getty Images)

En el duelo ante Argelia, una lesión sacó a Roberto Rojas de la Copa del Mundo. Tim, a semanas del torneo, estaba otra vez obligado a meter mano en la oncena. El 28 de abril, Perú le ganó 1-0 a Francia en el mismísmo Parque de los Príncipes. Jorge Olaechea era el nuevo lateral izquierdo, y había que buscar un nuevo reemplazo para Chumpitaz. Miguel Gutiérrez de Sporting Cristal tomó ese lugar, pero no volvió a jugar más.

La victoria peruana en la tierra de Napoleón fue el punto máximo de esa gira. La gran mayoría coincidía en que Julio César Uribe era la gran figura, desde su posición en el mediocampo, junto a Cueto y delante de Velásquez, es decir, el mismo lugar y compañeros que Teófilo Cubillas en el Mundial pasado. Al volver a Lima, sorprendentemente, el exjugador de Alianza Lima se unió a la delegación.

En el penúltimo amistoso antes del viaje a España, Perú le ganó 2-0 a Rumanía, con Quiroga; Duarte, Salguero (en su primer amistoso en el año), Díaz, Olaechea; Velásquez, Cueto, Cubillas; Oblitas, Leguía y Uribe. El ‘Nene’ no solo se había ganado un lugar, sino que obligó a que el ‘Diamante’ suba a la delantera y manden al banco al ‘Tanque’ La Rosa. Hasta le quitó la ‘10’ y el celeste tuvo que vestir la ‘9’. Quizás, Tim confiaba en lo que había visto en Argentina 1978.

vs. Chile (primer amistoso previo a Mundial) vs. Francia en Parque de los Príncipes vs. Rumanía (penúltimo amistoso antes del Mundial) Ramón Quiroga

Jaime Duarte

Rubén Díaz

Jorge Olaechea (por Chumpitaz)

Roberto Rojas

José Velásquez

César Cueto

Julio César Uribe

Eduardo Malásquez (por Barbadillo)

Germán Leguía (por Oblitas)

Guillermo La Rosa Quiroga

Duarte

Díaz

Miguel Gutiérrez (por Chumpitaz)

Olaechea (por Rojas)

Velásquez

Cueto

Uribe

Eduardo Malásquez (por Barbadillo)

Germán Leguía (por Oblitas)

La Rosa Quiroga

Duarte

Salguero (primer amistoso en el año)

Díaz

Olaechea

Velásquez

Cueto

Cubillas

Oblitas

Leguía

Uribe (por La Rosa)

Esa misma oncena arrancó ante Camerún, el 15 de junio de hace 38 años, en el campo de Riazor, La Coruña. El ingreso de Cubillas había cambiado a última hora todo lo visto en el proceso de Tim. Las triangulaciones de Perú ya no eran las mismas, ya que Uribe estaba alejado. Camerún hasta se mostró superior en algunos momentos. El partido acabó en un magro empate sin goles. La ilusión se había ido por la borda.

(Archivo Histórico El Comercio)

Insistiendo en que Cubillas debía arrancar, solo sacó a Leguía por ‘Patrulla’ Barbadillo en el 1-1 ante Italia. Finalmente, ante Polonia se hizo dos cambios, el más avezado, sin dudas, fue sentar a Uribe, quien había sido el más destacado desde el proceso eliminatorio. Fuimos goleados por 5-1 y nos regresamos rápido a casa. La ‘Era Tim’ acabó con una fulminante frase: “Me iré a la tumba sin saber por qué Cueto no hizo un pase bueno”. El brasileño falleció dos años después.

