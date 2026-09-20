La selección peruana podría volver a jugar en altura antes de finalizar el año. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, señaló que existe la posibilidad de que la Bicolor dispute amistosos en Arequipa y Cusco durante noviembre, aunque todavía no se conocen los posibles rivales.

El directivo también respondió a los cuestionamientos por la ausencia de futbolistas que actúan en ciudades de altura. Ferrari pidió paciencia y aseguró que la convocatoria permanece abierta para todos. “Lo más probable es que en noviembre tengamos partidos en altura y la convocatoria está abierta para todos y todos tendrán su momento”, declaró.

Otro de los temas abordados fue el caso de Beto da Silva, quien realizó trámites vinculados a la selección, pero finalmente no apareció en la lista de Mano Menezes. Ferrari explicó que este procedimiento también se realizó con otros jugadores y que tener la documentación lista no significa estar convocado.

“Lo más probable es que en Noviembre tengamos partidos en ALTURA. Entiendo que los MALA LECHE quieren generar polémica donde no hay. Es un trámite que hacemos para tener a los futbolistas aptos -sobre Beto Da Silva-. Por la lesión de Gruber hemos convocado a ‘Fonchi’ Barco”



🎙️… pic.twitter.com/UT55RHnkty — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 20, 2026

“Es un trámite que hacemos para tener a los futbolistas listos, hacemos prevención”, explicó Ferrari, quien puso como ejemplo la reciente lesión de Fabio Gruber y la posterior convocatoria de Alfonso Barco. El directivo sostuvo que contar previamente con la documentación permite reaccionar ante situaciones de emergencia.

Mientras Perú se prepara para sus próximos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, la FPF ya trabaja en lo que vendrá después. La posibilidad de llevar a la selección a Cusco y Arequipa en noviembre aparece como una de las alternativas para cerrar el año con partidos en altura.

SOBRE EL AUTOR