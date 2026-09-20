Jean Ferrari adelanta amistosos de Perú en Cusco y Arequipa: “Todos tendrán su momento”. (Foto: FPF)
Jean Ferrari adelanta amistosos de Perú en Cusco y Arequipa: “Todos tendrán su momento”. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana podría volver a jugar en altura antes de finalizar el año. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, señaló que existe la posibilidad de que la Bicolor dispute amistosos en Arequipa y Cusco durante noviembre, aunque todavía no se conocen los posibles rivales.

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