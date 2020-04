Para emprender una aventura en el fútbol, siempre hay alguien que miras mucho desde pequeño para seguir sus pasos. Así ha pasado con Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, quien confesó en una transmisión online en sus redes sociales su enorme admiración hacia Iker Casillas.

“Cuando Iker empezó a jugar en el Madrid veía sus partidos y me hice portero por él, me gustaba verlo y me encantaba el Real Madrid”, dijo el belga sobre el portero campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Ahora Courtois es quien defiende el arco del club blanco y espera alcanzar los mismos éxitos que logró el guardameta español.

Aunque Courtois tenía como gran referente a Casillas, no pudo imitarlo solo a él, pues sus cualidades físicas no coincidían. Entonces, el belga también buscó influenciarse en el gran portero holandés, Edwin Van der Sar. “Cuando a los 14 años veía que era muy alto y flaco, miraba mucho a Van der Sar, porque era más mi estilo”, sostuvo.

Courtois también ha contado en el directo cómo está sobrellevando el confinamiento obligatorio en su hogar en Madrid. “Lo primero que haré cuando se pueda salir es ir a Valdebebas a entrenar, hacer deporte y entrenar con el equipo. Tengo ganas, aunque hay que esperar a que el gobierno de luz verde”.

Mientras tanto, el belga continúa con su preparación e intenta interactuar de vez en cuando con sus seguidores. Por ello, habló también sobre varios temas, entre ellos, sus mayores virtudes bajo los tres palos. El portero del Real Madrid destacó su fortaleza mental antes que todo.

“Destacaría mi capacidad por todo lo que ha pasado este último año y medio. Si no estás muy fuerte mentalmente no puedes superar lo que te ha venido encima y luego demostrar lo que vales cuando juegas los partidos. Hay que estar fuerte de cabeza porque todo el mundo comete fallos, pero en los porteros cuestan goles. Después del partido hay que olvidar el fallo y no mirar atrás. Sólo pensar en lo que puedes hacer mejor”, explicó.

Courtois también se animó a elogiar las virtudes de otros porteros, como el de su clásico rival, Marc-André ter Stegen. “Ter Stegen maneja muy bien el blocaje, como Oblak. Es el mejor en el juego con los pies, en lo que me sorprendió Remiro, de la Real, y en el uno contra uno me gusta porque es escuela alemana, pone la rodilla muy rápido abajo y la otra la estira. Hay que tener buena elasticidad”, detalló.

