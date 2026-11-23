La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino con la séptima fecha de la Fase 1. Luego de seis jornadas de intensidad, los 12 equipos participantes volverán a la cancha este fin de semana con el objetivo de sumar puntos en la lucha por el título nacional.

Todos los partidos se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y podrán verse en vivo por Latina Televisión, a través de su señal abierta. Los aficionados también tendrán la opción de seguir los encuentros mediante la página web y la aplicación del canal. Asimismo, la transmisión estará disponible en el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.

La séptima jornada será una nueva oportunidad para que los principales aspirantes al campeonato consoliden su arranque. Alianza Lima tendrá una exigente prueba ante Perú Sub 19, mientras que Universitario enfrentará a Géminis. Con seis partidos programados, la competencia empieza a tomar ritmo en una temporada que reúne a 12 equipos y que promete una intensa disputa por el título.

Fixture Fecha 7

Sábado 28 de noviembre

2:45 p.m. | Olva Latino vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Perú Sub 19

7:00 p.m. | San Martín vs Atenea

Domingo 29 de noviembre

2:15 p.m. | Deportivo Wanka vs Regatas Lima

4:30 p.m. | Deportivo Soan vs Circolo

6:30 p.m. | Géminis vs Universitario

Tabla Liga Peruana de Vóley 2026

Puesto Equipo PJ Sets Puntos 1 San Martín 6 18:2 18 2 Alianza Lima 7 19:7 17 3 Regatas Lima 6 13:6 12 4 Universitario 6 12:6 12 5 Atlético Atenea 6 12:10 10 6 Rebaza Acosta 6 11:11 9 7 Deportivo Soan 6 10:11 9 8 Circolo Sportivo 6 10:11 8 9 Deportivo Géminis 6 9:13 7 10 Olva Latino 6 7:12 6 11 Deportivo Wanka 7 4:18 3 12 Perú Sub-19 6 0:18 0

Fuente: clasificación publicada tras la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.