Conoce más detalles de la nueva app del Club El Comercio
Redacción EC
Redacción EC

presentó su nueva aplicación móvil, una plataforma moderna que renueva la experiencia del suscriptor al hacer más rápido, sencillo y personalizado el acceso a más de 350 beneficios exclusivos.

El objetivo es claro: que cada usuario pueda ahorrar todos los días y repetir promociones sin límites.

Queremos transformar la experiencia de nuestros suscriptores con una herramienta que les facilite el día a día. La app integra funciones como la geolocalización de beneficios, la calculadora de ahorro y la tarjeta ID para conocer el estado de la suscripción. Así, cada usuario podrá descubrir y gestionar sus descuentos de manera más intuitiva y personalizada”, señaló José Miguel de Ita, gerente de Marketing y Data de El Comercio.

La aplicación incorpora cinco módulos que hacen más fácil aprovechar los beneficios:

  • Ubica+, que permite encontrar establecimientos afiliados y llegar a ellos con Waze o Google Maps;
  • Descubre+, para verificar el estado de la suscripción;
  • Expresa+, donde se pueden dejar reseñas y guardar favoritos;
  • Ahorra+, que muestra en tiempo real cuánto se ha ahorrado;
  • Disfruta+, que destaca los beneficios más populares.

La app está disponible gratis en App Store y Google Play. Los suscriptores solo deben ingresar con su usuario y contraseña de El Comercio para empezar a disfrutar de beneficios ilimitados.

