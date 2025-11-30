Club El Comercio presentó su nueva aplicación móvil, una plataforma moderna que renueva la experiencia del suscriptor al hacer más rápido, sencillo y personalizado el acceso a más de 350 beneficios exclusivos.

El objetivo es claro: que cada usuario pueda ahorrar todos los días y repetir promociones sin límites.

“Queremos transformar la experiencia de nuestros suscriptores con una herramienta que les facilite el día a día. La app integra funciones como la geolocalización de beneficios, la calculadora de ahorro y la tarjeta ID para conocer el estado de la suscripción. Así, cada usuario podrá descubrir y gestionar sus descuentos de manera más intuitiva y personalizada”, señaló José Miguel de Ita, gerente de Marketing y Data de El Comercio.

La aplicación incorpora cinco módulos que hacen más fácil aprovechar los beneficios:

Ubica+, que permite encontrar establecimientos afiliados y llegar a ellos con Waze o Google Maps;

que permite encontrar establecimientos afiliados y llegar a ellos con Waze o Google Maps; Descubre+, para verificar el estado de la suscripción;

para verificar el estado de la suscripción; Expresa+ , donde se pueden dejar reseñas y guardar favoritos;

, donde se pueden dejar reseñas y guardar favoritos; Ahorra+ , que muestra en tiempo real cuánto se ha ahorrado;

, que muestra en tiempo real cuánto se ha ahorrado; Disfruta+, que destaca los beneficios más populares.

La app está disponible gratis en App Store y Google Play. Los suscriptores solo deben ingresar con su usuario y contraseña de El Comercio para empezar a disfrutar de beneficios ilimitados.