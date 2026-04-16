Club El Comercio y Reebok lanzan una venta relámpago 100% online con una oportunidad única para renovar tu estilo deportivo.

Del 16 al 19 de abril de 2026, los suscriptores podrán acceder a un 20% de descuento adicional sobre productos que ya tienen hasta 50% de descuento en la web oficial de la marca.

Esta campaña es ideal para adquirir zapatillas, ropa deportiva y básicos cómodos, combinando rendimiento y estilo urbano a precios reducidos.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar a la web o app de Club El Comercio, generar su cupón exclusivo y aplicarlo al momento de pagar en la web de Reebok.

La promoción es válida por tiempo limitado o hasta agotar stock, en productos seleccionados.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.