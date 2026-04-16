Resumen

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(Foto: Disufión)
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Por Redacción EC

Pinta Lima celebra su edición 2026 consolidando a la ciudad como un punto clave del arte contemporáneo en América Latina. Del 23 al 26 de abril, Casa Prado será sede de este encuentro que reúne a galerías, artistas, curadores y coleccionistas.

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