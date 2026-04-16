Pinta Lima celebra su edición 2026 consolidando a la ciudad como un punto clave del arte contemporáneo en América Latina. Del 23 al 26 de abril, Casa Prado será sede de este encuentro que reúne a galerías, artistas, curadores y coleccionistas.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 30% de descuento en entradas.

Con 45 galerías provenientes de 15 ciudades, la feria ofrece un panorama diverso y con fuerte presencia internacional, conectando la escena local con el contexto global.

La programación incluye distintas secciones como la Principal, RADAR y NEXT, además de proyectos especiales y un espacio dedicado al video. A esto se suma el FORO, un programa de charlas y debates con destacados profesionales del arte contemporáneo.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.