Con miras a la próxima Audiencia Universitaria que se desarrollará en la Universidad del Pacífico, estudiantes y académicos participaron en un taller organizado por El Comercio, con el apoyo técnico de IDEA Internacional, para identificar los principales problemas del país y elaborar preguntas que serán planteadas a senadores y diputados este sábado 21.

MIRA AQUÍ: Estudiantes del Lab de El Comercio visitan la redacción del diario

La directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Joanna Kámiche Zegarra, destacó que el encuentro permitirá a los estudiantes transmitir a sus representantes los temas que les preocupan. “Espero que esa interacción contribuya a que las autoridades puedan priorizar algunas acciones y estrategias que ataquen las problemáticas que ellos identifiquen”, señaló. Añadió que, de esta manera, los universitarios podrán “contrastar lo que están aprendiendo con la realidad” y reconocer que el desarrollo del país requiere la participación de distintos actores, incluidos ellos como ciudadanos.

El taller permitió recoger preguntas, reflexiones y testimonios de los universitarios. (Foto: César Campos/ @photo.gec)

En tanto, Mario Cortijo, jefe de proyectos de marca de El Comercio, resaltó la importancia de la participación de los jóvenes en la vida política. “Tenemos que trabajar fuerte para dignificar la palabra política y hacer de la política el trabajo que implica el bien común”, expresó. Y destacó que este Diario trabaja para que los ciudadanos reciban información veraz que les permita tomar las mejores decisiones.

—Tres momentos—

Al inicio del taller, los estudiantes participaron en una votación para elegir las preguntas y frases que serán parte del diálogo con los congresistas. También tuvieron la posibilidad de proponer interrogantes propias.

Los estudiantes de la Universidad del Pacífico quedaron listos para la audiencia de este sábado. (Foto: César Campos/ @photo.gec)

En un segundo momento, intercambiaron ideas para formular preguntas sobre los asuntos de coyuntura. Y, finalmente, se abrió un espacio para elaborar mensajes colectivos y testimoniales. Los primeros recogieron reflexiones e ideas orientadas al país; mientras que los segundos fueron experiencias personales relacionadas con problemáticas que afectan a la sociedad.

En esta ocasión, por primera vez, participaron también dos académicos investigadores de la universidad, que se sumaron a identificar los principales problemas del país.