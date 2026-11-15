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Resumen

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Los participantes identificaron los temas que consideran prioritarios para interpelar a los representantes del Congreso. (Foto: César Campos/ @photo.gec)
Los participantes identificaron los temas que consideran prioritarios para interpelar a los representantes del Congreso. (Foto: César Campos/ @photo.gec)
Por Delsy Loyola Jorge

Con miras a la próxima Audiencia Universitaria que se desarrollará en la Universidad del Pacífico, estudiantes y académicos participaron en un taller organizado por El Comercio, con el apoyo técnico de IDEA Internacional, para identificar los principales problemas del país y elaborar preguntas que serán planteadas a senadores y diputados este sábado 21.

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