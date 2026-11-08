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Resumen

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Eduardo Castillo Sainez, corresponsal escolar de la I.E. Efraín Arcaya Zevallos de Zarumilla, reporta sobre las lluvias en Tumbes. (Captura de video)
Eduardo Castillo Sainez, corresponsal escolar de la I.E. Efraín Arcaya Zevallos de Zarumilla, reporta sobre las lluvias en Tumbes. (Captura de video)
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Por Milagros Asto Sánchez

Dos veces al año, los corresponsales escolares de El Comercio publican sus crónicas, reportajes y entrevistas en nuestra edición impresa y página web. Es un momento de mucha alegría y satisfacción para toda la redacción, no solo porque son los periodistas del Grupo El Comercio los que guían a los niños en sus investigaciones, sino porque verlos culminar sus textos, podcast y videos nos permite recordar que el buen periodismo puede hacer la diferencia en todos los rincones del país.

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