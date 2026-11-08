Dos veces al año, los corresponsales escolares de El Comercio publican sus crónicas, reportajes y entrevistas en nuestra edición impresa y página web. Es un momento de mucha alegría y satisfacción para toda la redacción, no solo porque son los periodistas del Grupo El Comercio los que guían a los niños en sus investigaciones, sino porque verlos culminar sus textos, podcast y videos nos permite recordar que el buen periodismo puede hacer la diferencia en todos los rincones del país.

Desde setiembre, la segunda promoción del año de jóvenes reporteros –formada por 200 escolares de 40 colegios de todas las regiones– asumió la misión de informar sobre el impacto del fenómeno de El Niño y otras emergencias en sus localidades. Con ellos, 3.600 menores se han sumado al Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio desde que esta emblemática campaña volvió en el 2021 de la mano de Unicef, como aliado estratégico, y con el auspicio de Movistar. Han publicado 550 notas que superan los tres millones de visitas en nuestra página web.

En esta edición, los reporteros adolescentes suman un nuevo logro: por primera vez, sus trabajos se están emitiendo en Canal N. Este hito es resultado de una alianza entre El Comercio, Unicef y América Multimedia y lleva por nombre “La infancia en emergencia, por Corresponsales Escolares”. Se difundirán ocho trabajos en video. Uno nuevo cada lunes.

El primero salió al aire esta semana. En él, Eduardo Castillo Sainez, corresponsal escolar de la I.E. Efraín Arcaya Zevallos de Zarumilla (Tumbes), muestra el impacto de las lluvias en el norte del país en el día a día de los niños y adolescentes.

La niñez en emergencia

El esfuerzo por llegar a la televisión tiene dos objetivos claros. Por un lado, busca promover la participación de los adolescentes. El segundo es contribuir a que el abordaje nacional sobre El Niño tenga en cuenta los efectos de este evento en la niñez.

Los reportes en video que saldrán en Canal N mostrarán la visión de los niños sobre la continuidad educativa, las acciones para prevenir el dengue en casa, el acceso al agua segura, el plan familiar para situaciones de emergencia, entre otros temas vinculados a salud, protección y bienestar.

Unicef destaca que en un país multirriesgo como el Perú, en el que uno de cada tres niños está en riesgo alto y muy alto por los efectos de El Niño, es fundamental que se incluyan en la respuesta a la emergencia las necesidades de la infancia, así como el impacto que el fenómeno va a tener en su salud física y mental, en su educación y protección.

Una corresponsal escolar de Tumbes entrevista a una madre de familia sobre los cuidados que toma para almacenar agua y prevenir el dengue. (Foto: UNICEF / CONSUELO RAMOS)

“Y eso lo vamos a conocer de primera mano al leer las notas que pronto se publicarán. Los adolescentes tienen mucho que decir y aportar, solo hace falta escucharlos e incorporar sus pedidos y recomendaciones a las políticas públicas y cuidados que diseñamos y tenemos con ellos”, dice Alejandra Arispe, especialista de Comunicación de Unicef en el Perú.

Una de las cosas que les decimos a los niños durante los talleres y mentorías es que el objetivo del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio no es que ellos se conviertan en periodistas, sino contribuir en que sean mejores ciudadanos. Es un orgullo ser testigos de cómo lo están logrando.