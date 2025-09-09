El Club El Comercio continúa ofreciendo beneficios especiales a sus suscriptores en destacados establecimientos gastronómicos. Esta vez, los beneficios llegan a una selección de locales reconocidos por su sabor, ambiente y propuesta culinaria. Revisa si tu restaurante favorito está en la lista y aprovecha la oportunidad de disfrutarlo con descuentos únicos.

Aquí, te compartimos algunos de los espacios en los que podrás disfrutar de tu beneficio:

El Bolivariano:

El Bolivariano es un clásico de la cocina criolla en Pueblo Libre, un espacio que reúne tradición, sabor y hospitalidad en cada plato. Conocido por su ambiente familiar y su propuesta que celebra lo mejor de la gastronomía peruana, aquí podrás disfrutar de contundentes parrillas, ceviches, causas, anticuchos y una amplia variedad de guisos que evocan la sazón casera de toda la vida.

Gracias al Club El Comercio, podrás aprovechar un descuento especial de hasta el 50% en la carta de comida ideal para disfrutar en compañía. El beneficio es válido únicamente en el local ubicado en Pasaje Santa Rosa 291 – Pueblo Libre y para hacerlo efectivo solo necesitas presentar tu documento de identidad al momento de tu consumo.

Prueba exquisita comida criolla, pescados y mariscos en El Bolivariano.

La Cuadra de Salvador:

La Cuadra de Salvador es sinónimo de excelencia para los amantes de la carne, con una propuesta que destaca por ofrecer exclusivamente cortes Prime Americanos en sus locales de Lima. Gracias al Club El Comercio, podrás disfrutar de un 35 % de descuento en toda la carta, incluyendo bebidas con o sin alcohol, durante una semana especial válida del 7 al 14 de septiembre de 2025.

El beneficio aplica tanto para consumo en el local como para llevar en las sedes de San Isidro, Barranco y San Borja. No es válido para la Tabla Doble, cortes congelados ni para el servicio de delivery. Para acceder, solo necesitas estar presente, estar al día como suscriptor activo y mostrar tu documento de identidad.

Paralelo Restaurante Café:

En Paralelo Restaurante Café la experiencia combina buena mesa y un ambiente único, ideal para compartir y fotografiar cada momento. Aquí podrás disfrutar de platos como Pulpo Anticuchero, Costillitas BBQ o Chicken Alfredo, junto con una carta de cócteles de autor que completan la propuesta gastronómica en un espacio totalmente instagrameable.

Gracias al Club El Comercio, podrás aprovechar durante una semana los Resto Days con un 35% de descuento en toda la carta, incluyendo todas las bebidas. El beneficio es válido exclusivamente para consumo en el local y aplican T&C. No te pierdas la oportunidad de vivir en Paralelo una experiencia realmente inolvidable.

Liverpool:

Disfruta de la esencia de Liverpool, ciudad natal de The Beatles, en Liverpool Restobar, un espacio donde la música se convierte en parte de la experiencia. Mientras escuchas clásicos de los años 70 y 80, podrás compartir deliciosos platos como parrillas, pescados, pastas y mucho más, en un ambiente ideal para pasarla bien entre amigos o en pareja.

Por ser suscriptor del Club El Comercio, accede a un 50% de descuento en la carta de comida durante una semana especial, del 8 al 13 de septiembre, en el horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.. El beneficio es válido nicamente para consumo en el local ubicado en Av. Grau 192 – Miraflores y no incluye bebidas. ¡Sabor, música y buenos momentos te esperan en Liverpool!

Symposium:

Symposium ofrece una propuesta de cocina italiana contemporánea que combina tradición, técnica y elegancia en cada plato. Con ingredientes de alta calidad y un ambiente sofisticado, este restaurante es ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica que equilibra lo clásico y lo moderno.

Gracias a tu suscripción al Club El Comercio, podrás disfrutar de un 35% de descuento en toda la carta, incluyendo bebidas con o sin alcohol. El beneficio no aplica en feriados ni días festivos y es válido únicamente para consumo en el local. Aprovecha este beneficio exclusivo y vive la experiencia de Symposium hoy mismo.