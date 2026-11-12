Una de las obras más apreciadas por Georg Friedrich Händel llegará a Lima en una presentación especial. Se trata de Theodora, el oratorio que el compositor alemán estrenó en Londres en 1750 y que, pese a no tener una buena recepción en su estreno, llegó a convertirse en una de sus creaciones favoritas.
Una de las obras más apreciadas por Georg Friedrich Händel llegará a Lima en una presentación especial. Se trata de Theodora, el oratorio que el compositor alemán estrenó en Londres en 1750 y que, pese a no tener una buena recepción en su estreno, llegó a convertirse en una de sus creaciones favoritas.
Ambientada en los primeros años del cristianismo, Theodora narra la historia de una joven cristiana que se niega a renunciar a sus convicciones religiosas ante las imposiciones del poder romano. Su decisión desencadena una serie de acontecimientos que ponen a prueba su fe, sus principios y los vínculos que construye en medio de la persecución.
A través de la música, los solistas, el coro y la orquesta dan vida a una historia que aborda temas como la resistencia, la solidaridad y la libertad de conciencia. Händel consideraba esta obra su oratorio favorito, y su profundidad musical y dramática la ha convertido en una pieza destacada de su repertorio.
Dos agrupaciones con una trayectoria internacional
Fundado en 1964 por Sir John Eliot Gardiner, el Monteverdi Choir cuenta con más de seis décadas de trayectoria y una amplia discografía. Por su parte, los English Baroque Soloists, también fundados por Gardiner en 1978, se especializan en la interpretación de música barroca y clásica con instrumentos de época.
Entre los momentos más destacados de su recorrido figura su participación en la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila, celebrada en la Abadía de Westminster en mayo de 2023. Ambas agrupaciones fueron convocadas para formar parte de la música de esta ceremonia histórica.
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Obra: Theodora, de Georg Friedrich Händel.
Artistas: Monteverdi Choir y English Baroque Soloists.
Dirección musical: Christophe Rousset.
Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026.
Hora: 8:00 p. m.
Lugar: Teatro Principal Manuel Ascencio Segura, Cercado de Lima.
Beneficio para suscriptores: 9% de descuento en entradas para todas las zonas.
Entradas: A través de Ticketmaster, seleccionando la tarifa «El Comercio» e ingresando tu DNI.
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