El Monteverdi Choir y la orquesta English Baroque Soloists se unen para interpretar una de las grandes obras de Georg Friedrich Händel.
El Monteverdi Choir y la orquesta English Baroque Soloists se unen para interpretar una de las grandes obras de Georg Friedrich Händel.
Por Redacción EC

Una de las obras más apreciadas por Georg Friedrich Händel llegará a Lima en una presentación especial. Se trata de Theodora, el oratorio que el compositor alemán estrenó en Londres en 1750 y que, pese a no tener una buena recepción en su estreno, llegó a convertirse en una de sus creaciones favoritas.

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