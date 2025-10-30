Por primera vez en Lima, los fanáticos de Adele podrán revivir la magia de sus conciertos con “Adele: Live in Las Vegas – Tributo”, un espectáculo que ha recorrido más de 150 escenarios alrededor del mundo y que captura toda la emoción de la aclamada residencia de la artista británica en el Caesars Palace.

El show se presentará el sábado 6 de diciembre en el Auditorio del Colegio San Agustín, y los suscriptores de El Comercio pueden acceder a un 20% de descuento exclusivo al adquirir sus entradas a través de Ticketmaster.

La cantante brasileña Stephanie Lii, creadora del proyecto “Hello Adele Tribute”, ofrece una interpretación impecable que transporta al público a la atmósfera de Las Vegas, con una producción de gran nivel, arreglos sinfónicos y una puesta en escena que rinde homenaje a la carrera de una de las artistas más influyentes de las últimas décadas.