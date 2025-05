Pese a la incertidumbre generada debido a las políticas arancelarias de la segunda administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, durante el primer trimestre del 2025, las exportaciones peruanas hacia el gigante norteamericano continúan registrando altas tasas de crecimiento.

Entre enero y marzo, días antes de la imposición de un arancel del 10% por parte de EE. UU. a las importaciones de bienes peruanos, el valor de los envíos locales a la nación norteamericana creció casi 29% con respecto al mismo período del año anterior: de US$1.861 millones a US$2.398 millones.

Además, el aumento, de US$537 millones, fue el segundo más grande después del crecimiento de los envíos a China (US$1.790 millones).

A nivel sectorial, el valor de los envíos de agroindustria, el rubro exportador más importante hacia la potencia del norte, creció 40% en comparación con el primer trimestre del 2024 (de US$771 millones hasta US$1.078 millones).

En tanto, la minería (el segundo sector más importante) lo hizo en 38% (de US$373 hasta US$514 millones), según cifras de Adex DataTrade.

Dentro de la agroindustria, los aumentos más altos se registraron en los cultivos de mayor valor agregado, donde el Perú figura entre los principales proveedores de Estados Unidos.

Por ejemplo, las exportaciones de uvas frescas (donde los envíos peruanos representan un 32% de las importaciones estadounidenses) crecieron 98% (más de US$229 millones).

En el caso de los mangos (donde el Perú representa un 11% de las importaciones estadounidenses), el valor de los envíos subió en 55%. En contraste, el valor exportado de los arándanos se redujo en 31% (US$3 millones).

Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex, dijo a ECData que según cifras preliminares de la entidad, el aumento de las exportaciones peruanas a EE. UU. habría continuado en abril, a pesar de la imposición del 10% de aranceles sobre bienes peruanos.

“Hasta marzo, el efecto del arancel no se había visto, pero existía ese sentimiento de una eventual aplicación de la medida. Los compradores americanos trataron de abastecerse, incluso de productos peruanos. También hay que considerar que en estos primeros meses nos encontramos en campaña de uvas frescas. En cifras adelantadas de abril, que representan entre el 80% al 90% del total de ese mes, continuaremos con un crecimiento importante, con tasas de dos dígitos, en general y para el caso directo [de las exportaciones] a EE. UU. Al parecer, no ha habido un choque tan directo, es una situación que no esperábamos que ocurra”, explicó.

¿Por qué se habría mantenido esa tendencia? Para Arrieta, un factor que habría atenuado el efecto de la imposición arancelaria fueron las estrategias y reducción de costos de las empresas exportadoras locales.

“Algunas han tenido la oportunidad de sentarse a negociar con compradores en EE. UU. y repartir el riesgo, el costo que puede generar el arancel y eso ha reducido el impacto. Otras han tenido la capacidad productiva y de toma de decisiones para reducir costos”, detalló.

Perspectiva a futuro

El reciente acuerdo entre EE.UU. y China para disminuir por un período de 90 días los aranceles recíprocos aplicados (de un 145% hasta un 30% para los bienes chinos que ingresen a EE.UU. y de un 125% hasta un 10% para bienes estadounidenses que entren al país asiático) mejoraría la posibilidad de crecimiento de las exportaciones hacia ambas potencias.

El gigante asiático y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales peruanos. Para Víctor Ballena, profesor de la facultad de Economía de la UPC, a este hecho se le sumaría la entrada de operaciones a máxima capacidad del puerto de Chancay.

“Podríamos pensar será un buen año en exportaciones. Hay una recuperación de la economía peruana y mucha inversión en industrias que están exportando. Nos podría beneficiar que China quiera venir a invertir al Perú. Además, en la economía peruana estamos entrando a un nuevo período de reducción de costos de transacción. Tenemos un nuevo aeropuerto, un nuevo puerto como Chancay con eficiencia logística que va a favorecer a la industria local para poner precios más competitivos afuera”, añadió Ballena.

Según recientes proyecciones de Adex, el monto de las exportaciones totales podría crecer hasta en 11,4% este año.