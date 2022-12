La Asociación Marítima del Perú (Asmarpe) indicó que los precios de los fletes marítimos de la ruta Asia-Callao han venido registrando una fuerte contracción, situándose en menos del 10% de lo que se tenía hace un año, cuando el pico de precios llegó a los US$12.000 por contenedor de 40 pies, en un contexto de disrupciones propias del mercado internacional en plena pandemia.

Ello fue con datos de la base Escomar, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), agregó la asociación.

Asmarpe sostuvo que hubo una contracción de la demanda, así como una menor frecuencia de imprevistos en los puertos de Asia, lo que refleja un ajuste de acuerdo con la oferta y demanda del mercado.

“Tal como dicen los técnicos, los precios actuales evolucionaron a favor de los usuarios de modo palpable, condicionados por las fuerzas del mercado y el reacomodo productivo de gigantes logísticos como China. Además, pese a la inestabilidad externa y -en el caso del Perú- la del frente interno, las navieras se han mantenido comprometidas en servir a los importadores y exportadores, y por ello siguen invirtiendo en el país”, expresó Moisés Woll, presidente de Asmarpe.

“Ello confirma que no se logra competitividad a través de un control de precios estatal sino mediante mercados bien desarrollados, información transparente y libertad económica”, acotó.

Infraestructura

Asimismo, Woll advirtió que el mercado nacional podrá mejorar sus índices de competitividad del comercio exterior, y la logística integral, cuando el Estado cumpla su labor de brindar infraestructura básica, vialidad adecuada y seguridad en puertos.

“La inacción solo genera sobrecostos al sector privado. Si queremos ser los líderes del Pacífico, tenemos que eliminar estas barreras físicas, en primer lugar y dar al mercado, confianza para invertir. Nos preocupa el retraso en obras básicas de conectividad vial y la falta de decisión para promover el cabotaje. No es posible que el principal puerto del país, Callao, cuente con una vía de acceso de sólo 3 carriles y que colinda con la ciudad. Es la misma Av. Manco Cápac, que no ha cambiado desde hace décadas. Esta avenida ya no es avenida, es una playa de estacionamiento para los camiones que luchan por llegar a tiempo al terminal”, señaló.