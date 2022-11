Natura viene apostando por expandirse a través de distintos canales, siendo uno de ellos la apertura de tiendas propias y también contar con tiendas autorizadas por parte de empresas aliadas, sostuvo desde CADE Ejecutivos 2022 Christian Coone, CEO de la empresa, quien también se refirió a inversiones de la marca en retail y en el tema digital.

¿Cómo evolucionó la participación de Natura en el mercado peruano a través del retail?

Desde hace algunos años venimos planificando una expansión onmicanal, donde podemos potenciar el principal negocio que tenemos hoy que es la venta directa, pero a través de una experiencia diferente para [los] consumidores que buscan satisfacer sus necesidades de compra de una manera diferente.

Este año empezamos abriendo dos tiendas propias desde mayo, que vienen funcionando muy bien, y pensamos que es un camino que queremos seguir, no solamente expandiendo como [tiendas] propias, sino también dándole oportunidades a nuestras grandes consultoras que quieran invertir y tener una tienda autorizada.

¿Esto quiere decir que en los planes de Natura está la expansión a través de tiendas propias?

Tenemos un plan que no es tan ambicioso de tiendas propias. Buscamos satisfacer la demanda de consumidores nuevos, pero también traer un posicionamiento de marca que potencialice el negocio de nuestras consultoras. No es una expansión agresiva de tiendas propias, sino un modelo que podamos expandir y ofrecer a las consultoras.

Natura está implementando la herramienta financiera llamada IP&L, en la cual se mide el aporte a la sociedad y al medioambiente dentro de los estados financieros de la empresa. ¿Cuáles son sus objetivos planteados al respecto? ¿En qué países ha sido implementado?

En Natura venimos trabajando hace algunos años en cómo medir todos los impactos que hacemos como compañía. Tenemos impactos que le llamamos externalidades y cómo [podemos] monetizarlas. Es importantísimo poder medirlo, porque a partir de que mides, puedes manejar y honrar los compromisos.

Hace dos años asumimos un compromiso con la vida, que tiene indicadores concretos de mejoras en el medioambiente, a nivel social, y no podemos garantizar que lo vamos a cumplir si no tenemos una herramienta para poder medirlo. El IP&L viene justamente a ayudarnos a esto: medir cada impacto financiero que nuestra compañía tiene en el giro de su negocio y cómo eso repercute en los capitales sociales, que es capital social, humano y ambiental. Esa es una herramienta súperpoderosa para la toma de decisiones dentro de la compañía, pero además para poder garantizar un impacto positivo en el mundo y en la sociedad. Buscamos que esto se pueda expandir en todas las compañías, porque la mejora [se da] en el impacto social, el cambio climático no es algo que una compañía lo va a resolver. En cuanto más logremos que se sumen a este desafío, seremos más exitosos.

¿Ya está implementado en el Perú?

Nosotros tenemos una implementación regional. Perú es parte del número total que tenemos. Sí está implementado [en el país].

¿Cuáles son las proyecciones y planes de inversión de Natura para el 2023 en el Perú?

El 2023 [lo] vemos con ojos súper optimistas. Es un momento donde necesitamos seguir invirtiendo y apostando en el país. Nuestro compromiso, con inversiones de innovación y de productos de portafolio, sigue en pie. Nuestro modelo se mueve con mucha innovación, con productos que traen un impacto positivo y que los reemplazamos por aquellos que daban menos impacto, cambiando el ‘packaging’, trayendo más noticias de sostenibilidad. Esa inversión sigue en pie, fuerte.

Obviamente también tenemos siempre mejoras y optimización en entregas en la línea de ‘picking’. Sí estamos con ojos muy positivos. También hablando de la expansión en retail, si bien va a ser en menor escala como tiendas propias, sí es parte de nuestro plan de inversiones. Y obviamente toda la evolución digital en herramientas de digitalización para nuestras consultoras, para que su negocio sea cada vez más efectivo. Eso también viene de la mano de una fuerte inversión en digitalización.