El empresario Carlos Añaños habló sobre la desestabilización en el país y las consecuencias de la deficiente gestión se nuestros gobernantes durante el foro ‘Liderazgo Empresarial: Factor Clave en el desarrollo del Perú’.

“La desestabilización es un negocio espectacular para quienes lo manejan”, aseguró luego de relatar cómo dos veces en su vida “lo perdió todo” a causa de la conflictividad: primero en la época del terrorismo en Perú y segundo, a causa de la crisis en Venezuela.

Asimismo, refirió que si la situación del país no mejora, el Perú podría tener un futuro marcado por el atraso. “Hoy no vamos a hablar de los dólares, pero si perdemos nuestro país prepárate que puede (el Perú) valer cero”, remarcó.

Y ¿por qué el empresario avizora este futuro? Según Añaños, los peruanos están sufriendo la mala gestión de los gobernantes y esto ha provocado pérdidas millonarias a causa de la corrupción, fuga de capitales con la elección de Pedro Castillo, y la pérdida de grandes talentos pues muchos jóvenes migraron.

Para Añaños, toda la crisis del país es un tema de gestión. “¿Por qué no se construyen hospitales? Porque no se gestiona. ¿Por qué no se construyen escuelas? Porque no se gestiona. Se nos fueron un millón de jóvenes, los más jóvenes en los últimos años. Parece que hasta el 2026 se van a ir otro millón de jóvenes”, dijo.