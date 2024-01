Según el reporte de eficacia del gasto público 2023 de ComexPerú, el Estado dejó de ejecutar S/ 25.557 millones del presupuesto público, de los cuales, S/ 15.473 millones pertenecen a inversión pública.

Julia Torreblanca, presidenta de ComexPerú, señaló que los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, han mostrado resultados muy bajos en ejecución pública. Así, mientras que el gobierno central ejecutó el 91% de su presupuesto de inversión pública, los gobiernos regionales y municipales solo llegaron a ejecutar el 79% y 64%, respectivamente.

“Demuestra que tienen un gran reto por delante. No es posible que los recursos no se utilicen para cerrar las brechas sociales existentes. No es falta de dinero, sino de gestión”, dijo.

Y es que, según el reporte, solo en los cinco primeros departamentos con mayores recursos sin utilizar, Áncash, Lima, Cusco, Piura y Arequipa, se pueden cubrir costos relacionados a infraestructura faltante, explicó Paulo Quequezana, analista senior de ComexPerú.

El dinero no ejecutado por Áncash fue de S/ 2.552 millones, lo mismo que costaría implementar postas médicas faltantes en la región y más del costo de pavimentar los kilómetros de carreteras nacionales faltantes (S/ 1.873 millones).

Por otro lado, Quequezana también anotó que el menor avance se concentra en los sectores de Educación, Salud y Saneamiento, donde los gobiernos locales ejecutaron el 60,6%, 59,4% y 55,1%, respectivamente.

De acuerdo con el informe de ComexPerú, el uso de los S/ 25.557 millones equivale a instalar 5.111 postas médicas o 21 hospitales de alta complejidad, cubrir el costo de pavimentar las vías nacionales no pavimentadas o cubrir el 62% del costo de lograr las metas de cobertura de agua y saneamiento al 2026.

Descentralización

Para Torreblanca, urge hacer cambios al proceso de descentralización en el país pues no funciona adecuadamente, además de asegurar que la tecnocracia en las regiones sea sostenible y evaluar el sistema de distribución del canon.

“Hay dinero de los impuestos que empresas y ciudadanos pagamos, pero los gobernadores y alcaldes no lo invierten eficientemente. Se debe reformar la descentralización, poner candados, castigar a aquellos que no ejecutan los recursos eficientemente y dar incentivos a quienes lo hacen”, dijo.

Sobre esto, Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, comentó que en el proceso de descentralización se establece una autonomía muy dura en los gobiernos subnacionales.

“Los gobiernos locales gozan de una autonomía política, económica, administrativa en todos los asuntos de su competencia y eso, de alguna u otra manera, les está permitiendo hacer o no hacer, entrampar o promover cosas incluso con intereses particulares”, anotó.

Zacnich coincide con Torreblanca y anotó que, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, como ley orgánica, se debe iniciar el debate para limitar esa autonomía y establecer castigos y premios, e incluso la muerte civil para los malos funcionarios a fin de que no vuelvan a participar de la función pública.