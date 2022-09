Credicorp Capital Asset Management lanza su primer fondo de renta de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, una de las plazas más atractivas para los inversionistas latinoamericanos. Esta oportunidad nace de una alianza estratégica con Independencia Asset Management LLC.

Con este fondo, Credicorp tiende un puente adicional para que sus clientes consoliden sus inversiones en dólares americanos y construyan un portafolio diversificado de activos del sector inmobiliario en EE.UU. destinados a la renta.

La estrategia de inversión estará enfocada a propiedades residenciales y comerciales con pequeñas a medianas necesidades de mejora que les permita revaluarse e incrementar sus flujos, generando valor para nuestros inversionistas.

Este nuevo vehículo, contempla recaudar hasta US$ 100 millones a nivel regional, que se co-invertirán con Independencia AM. De esa forma, nuestros inversionistas podrán participar de un portafolio de escala internacional valorizado en más de US$ 900 millones con un mínimo de inversión accesible.

Se espera generar una rentabilidad neta en dólares entre +10 - 12% anual.

Este fondo se busca posicionar como una complemento a las posiciones actuales de los clientes y se alinea con sus objetivos de largo plazo, brindándoles la oportunidad de acceder al mercado inmobiliario líder y con mayor profundidad en el mundo.

El enfoque está en identificar espacios desatendidos por los grandes inversionistas institucionales, lo cual permite mayor poder de negociación de precios y mayor impacto en los planes de transformación de los inmuebles para maximizar su valor.

“En Credicorp Capital sabemos lo atractivos que son los fondos inmobiliarios, pues generan una protección incluso en períodos de alta incertidumbre, debido a su capacidad de generar ingresos estables y predecibles, atados a la inflación y con menos volatilidad en comparación con otro tipo de inversiones”, concluye Adriana Hurtado Uriarte, Executive Director de Inversiones Inmobiliarias en Credicorp Capital Asset Management.