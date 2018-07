Brecha de género: ¿Cuál es la situación en la industria publicitaria?

(Por Julio Pérez Luna) Los chicos, al departamento de Creatividad. ¿Las chicas?, a Cuentas. El sector publicitario no es ajeno a la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres desde siempre. No obstante, esta falaz suerte de selección natural que margina a las publicistas en el trabajo creativo y los sucesivos cargos directivos, ya está siendo atacada por diversas organizaciones en el mundo como The 3% Movement (en Estados Unidos) y Más Mujeres Creativas (en España).

Según esta última plataforma, en los departamentos creativos de las agencias españolas solo hay un 20% de mujeres y la cifra se reduce a 1% si hablamos de la dirección general creativa (el cargo referente de la Publicidad).

Según Ximena Vega Amat y León, CEO de Claridad y embajadora peruana del proyecto She Leads, a pesar de que todavía no se ha hecho un estudio sobre el tema en el ámbito publicitario peruano, la realidad local es incluso peor que la española.

Por ello, y para ayudar a todas las peruanas que sufren por la desigualdad (en general, no solo en el sector creativo), ha desarrollado con un grupo de colegas #MujerChamba, una plataforma digital “que sirve de empoderamiento para aquellas que buscan hacerle frente a las severas injusticias que existen entre hombres y mujeres con las mismas habilidades y formación”.

Otra entidad que viene trabajando para reducir la brecha es la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP).

Consciente del problema, hoy la institución tiene un directorio con el 50% de representación femenina. Luego de que en mayo fueran testigos de que casi la totalidad de sus agencias representadas designaran hombres como jurados para su premio IDEAS (lo que generó críticas en redes sociales), dieron un paso más adelante y firmaron un convenio con la plataforma de trabajo de tiempo parcial para mujeres Woman on Work.

Además, según su directora Rocío Calderón, vienen creado un comité de equidad de género.Calderón también es parte del comité de dirección de Publicis Groupe Perú, formado por cinco mujeres y dos hombres. “Se están dando cambios positivos, aunque es cierto que todavía nos falta visibilidad”, comenta.

CREATIVAS SE ABREN PASO

El caso de Grupo Mayo es otra esperanzadora excepción a la regla. Comandado por la directora general creativa Jorgelina Díaz, la agencia tiene un departamento creativo balanceado equitativamente entre hombres y mujeres.

Además, las principales áreas tienen dirección femenina.

“Más que preocuparnos por la igualdad de género, pensamos en la multiplicidad de enfoques. La idea no es llenarnos de mujeres que actúan como hombres, sino ver lo maravilloso del mundo femenino como una posibilidad de cambio para la comunicación”, afirma Díaz. Que así sea.