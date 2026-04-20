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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el costo de elegir. (Renato Pajuelo / EFE)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el costo de elegir. (Renato Pajuelo / EFE)
/ Renato Pajuelo
Por María Rosa Villalobos

El costo total de las elecciones 2026 ha marcado un récord histórico. La coincidencia de las Elecciones Generales, realizadas en abril, yd las Elecciones Regionales y Municipales, en octubre, así comola implementación del nuevo sistema bicameral, hacen que estos comicios sean extraordinarios en todo sentido de la palabra. El costo total estimado para nuestro ‘superciclo electoral’ superaría los S/1.500 millones. Esta cifra dista de los procesos del 2006, 2011 y 2016 –cuando los costos oscilaron, aproximadamente, entre los S/200 y 600 millones–, pero se acerca más a la del 2021; en ese momento, considerada la elección más cara de nuestra historia, pues los costos superaron los S/1.000 millones.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.