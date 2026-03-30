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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el jaloneo de poder (Foto: Andina)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el jaloneo de poder (Foto: Andina)
Por María Rosa Villalobos

El revanchismo político lo vemos todos los días en el Congreso, en el Ejecutivo y hasta en la Fiscalía. Las empresas estatales no se quedan atrás, siendo la más visible Petro-Perú por el evidente botín que representa para un grupo que no quiere abandonar sus privilegios.

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