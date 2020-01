Tres son los frentes que busca atender en materia de sostenibilidad la corporación de belleza Natura: la conservación de la Amazonía y neutralidad en carbono, la reducción del plástico y la educación de calidad. Son sus ‘causas’, afirma Renzo Ibáñez, gerente de asuntos corporativos en el Perú de la firma, cuyo holding –Nature&Co– acaba de concluir la adquisición de Avon para convertirse en uno de los mayores jugadores del rubro en el mundo.

►¿Cómo aterrizan en el Perú su estrategia global de sostenibilidad?

Tenemos una visión de sustentabilidad al 2050, que nos plantea ciertos retos, divididos en tres causas. Le llamamos causas, porque nos movilizan. Somos una empresa muy activista y los activistas se mueven por causas. La primera es Amazonía Viva, en la trabajamos por ser carbono neutral. Hemos trabajado con 38 proyectos de compensación en Sudamérica. En el Perú hemos hecho dos inversiones en Ucayali y Madre de Dios y estamos por hacer una tercera en otra región.

►¿Cuántos bonos han adquirido?

Hemos comprado 1.600 millones de reales (US$382 millones) en los 38 proyectos.

►¿Y en el Perú?

No podemos compartir el monto. Hay que verlo en dimensión: hemos conservado 10 mil hectáreas de bosques. Estamos compensando todas las emisiones del Perú en el Perú de los años 2018, 2019 y 2020.

►¿En qué consisten sus otras causas?

La segunda es ‘más belleza, menos residuos’, en la que trabajamos la gestión y reducción del uso del plástico. Usamos plástico verde, de bagazo de caña de azúcar, PET reciclado y repuestos desde 1983, cuando la necesidad de usarlos no estaba en el imaginario colectivo. Además, asumimos el compromiso de recolectar al menos el 15% de los envases equivalentes que vendemos. Eran 157 toneladas de un total 1.046 toneladas y recolectamos 240 el año pasado.

►¿Qué hacen con las toneladas recolectadas? ¿Las reutilizan en sus envases?

La ONG Ciudad Saludable, con la que tenemos un convenio, se encarga de recolectar, reciclar y reusar no en nuestra cadena de valor en el Perú. Se vende para cinco asociaciones de recicladores. También tenemos el programa ‘Chau, plástico’, que invita dentro de Natura a que repensemos el uso del plástico de un solo uso en las oficinas y en la cadena de distribución. Nos ha llevado a hacer una reingeniería de las cajas, por ejemplo, para eliminar las almohadillas que usábamos (para evitar daños en los productos durante su traslado).

►¿Es rentable?

En algunos casos puede ser más costoso, como el termosellado, que es más rápido, y la cinta de papel puede ser más cara. Pero al final cuando revisas todo el proceso, inviertes menos en la compensación.

►¿Cuál es su tercera causa?

Trabajamos con foco en la educación a través del programa Comunidades de Aprendizaje, que trae una metodología para niños y adolescentes en la que logra situar en un mismo nivel e invita al profesor, al alumno y a los padres de familia a que participen del proceso educativo. Estamos en 239 instituciones educativas en 21 regiones en el Perú, beneficiando a 49.853 mil alumnos y 3.383 docentes. El programa cumplió 10 años el año pasado.

►El negocio de Natura está basado en la innovación de la biodiversidad. ¿Cómo trasladan la estrategia de sostenibilidad al negocio? ¿Qué retos encuentran para innovar con sostenibilidad?

La innovación forma parte de nuestro ADN. A veces uno se encuentra con retos presupuestales, pero al final lo que decimos es que no hay innovación si no genera impacto positivo.

►¿Miden el impacto negativo?

Trabajamos e invertimos mucho en tecnología para mejorar nuestros procesos [a nivel global, Natura invierte 2,2% de la facturación en I+D]. Te voy a dar un ejemplo no real. Si hoy lanzamos un esmalte y luego logramos que seque en la mitad de tiempo agregando dos o tres componentes adicionales, si daña más el ambiente o genera más huella de carbono, no lo podemos lanzar. Siempre tiene que tener menor huella que el producto que vaya a reemplazar.

►En el mundo compiten con L´Oreal, Unilever, Procter & Gamble. ¿Se vuelve la sostenibilidad un argumento de competencia en el negocio para Natura?

En Natura la sostenibilidad no es una estrategia de marketing. Está en el corazón del negocio. Creo que cada vez más empresas se están sumando a analizar cómo lograr que estas estrategias (de sostenibilidad) conecten con el corazón del negocio.

►Acaban de terminar de adquirir Avon. ¿Cómo van a transmitir la estrategia de sostenibilidad de Natura & Co en esta compañía?

Todas las empresas del grupo, como The Body Shop y Aesop, se encontraban en diferentes niveles o estadios de sostenibilidad. La idea del grupo es hacer el mejor grupo de belleza para el mundo y no del mundo. ¿Qué comprende esto? La necesidad de llevar a todos hacia un mismo camino, de formar parte de una misma visión. Ya tenemos una visión de sostenibilidad como grupo Natura &Co.

►¿Está Avon en otro nivel?

Es muy pronto para poder responder algo así tan detallado. Lo que sí te puedo responder es cómo fue con el resto de las empresas. Todas estábamos en estadíos diferentes.