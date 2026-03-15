Resumen

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(Fuente: Andina)
(Fuente: Andina)
Por Redacción EC

La economía peruana en enero registró un crecimiento de 3,54% frente al mismo periodo de 2025, indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su reciente informe técnico.