La economía peruana en enero registró un crecimiento de 3,54% frente al mismo periodo de 2025, indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su reciente informe técnico.

De acuerdo con el documento, este aumento se explica por el desempeño positivo de la mayoría de sectores económicos. Es así que, por ejemplo, construcción (15,63%), comercio (4,33%), minería e hidrocarburos (3,08%) y otros servicios (3,95%) explicaron el 60% del resultado económico del primer mes del año.

MIRA | BCR explica cómo el aumento del precio del petróleo se refleja en el tipo de cambio

Otros sectores que también registraron un crecimiento fueron el agropecuario (3,99%); electricidad, gas y agua (3,97%); alojamiento y restaurantes (5,70%); administración pública, defensa y otros (4,07%); servicios prestados a empresas (3,68%); transporte, almacenamiento, correo y mensajería (2,12%); y telecomunicaciones y otros servicios de información (0,60%).

En cambio, el sector pesquero registró una caída de 9,56%. Asimismo, manufactura disminuyó 1,45% y financieros y seguros se contrajo en 0,42%.

Crecimiento

El crecimiento en construcción se explica por un mayor consumo interno de cemento (13,64%) y el avance físico de obras públicas (24,51%).

Según el INEI, el incremento en el consumo de cemento fue impulsado por el dinamismo en obras en el sector privado, incluyendo proyectos de infraestructura en el sector de minería, hidrocarburos, educación, eléctrico, proyectos inmobiliarios y de autoconstrucción.

Respecto al avance físico de obras públicas, el incremento se dio en los tres ámbitos de gobierno (regional, local y nacional); según tipo de obra, destacaron las obras de infraestructura vial, servicios básicos, así como la inversión en obras de prevención de riesgos y en construcción de edificios no residenciales.

En el caso del sector comercio, el crecimiento se explica principalmente por el aumento en la venta al por mayor (2,94%), la venta al por menos (4,67%) y el comercio automotriz (13,83%).

Caídas

El INEI sostuvo que la caída en la manufactura se debe al resultado en el subsector fabril no primario, con una contracción de 2,16. En cambio, el subsector fabril primario aumentó 0,42%.

A su vez, la disminución en la pesca se debe a una contracción de 7,19% en el desembarque de especies de origen marítimo para consumo humano indirecto.

Además, el desembarque para consumo humano directo en 36,49% y la pesca de origen continental cayó 34,51%.