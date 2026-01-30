Hub Competitivo

La liberalización del mercado aéreo internacional ha mostrado resultados claros cuando se aplica de manera consistente. En distintos países, una mayor apertura se ha traducido en más competencia, mejores precios para los pasajeros y un mayor número de vuelos, con efectos positivos en el empleo y el turismo. Es una dinámica que ya se observa en otros mercados.

Un par de ejemplos cercanos son Argentina y Chile. Según un análisis de Flare Aviation Consulting, basado en datos de Cirium, los mercados internacionales con mayor liberalización crecieron alrededor de 21% en capacidad durante el 2025, mientras que aquellos con restricciones solo aumentaron cerca de 4%. La diferencia ilustra cómo una apertura efectiva acelera la conectividad.

El impacto también se refleja en rutas y aeropuertos concretos. Los vuelos entre Argentina y España crecieron cerca de 12% en el 2025, mientras que el mercado Argentina–Panamá aumentó más de 20%. Además, la apertura no se concentró solo en Buenos Aires. Aeropuertos regionales como Córdoba pasaron de aproximadamente 362 mil asientos internacionales en 2024 a más de 570 mil en el 2025, según el mismo análisis. Esto confirma que, con reglas claras y demanda real, la conectividad también puede crecer desde las regiones.

Este contraste explica por qué el debate es relevante para el Perú. Durante años, el transporte aéreo internacional ha operado bajo acuerdos que limitan vuelos y capacidad, lo que hoy se traduce en mayores costos para los pasajeros y menos incentivos para posicionar al país como un punto de conexión regional.

La aviación reacciona rápido a estas señales. Las aerolíneas planifican con anticipación y priorizan mercados con reglas claras. Cuando eso no ocurre, las oportunidades no se pierden, se trasladan hacia otros países.

En ese contexto, es positivo que el Perú esté discutiendo cómo modernizar su política aerocomercial. Avanzar hacia una mayor apertura, promoviendo la competencia y ajustando la oferta de vuelos a la demanda, va en línea con experiencias que ya han dado resultados. Según análisis de ComexPerú y estudios citados por organismos internacionales, estos procesos han permitido reducciones de precios de entre 4% y 15%, además de un aumento sostenido del número de pasajeros, sin mayor gasto público.

El Perú cuenta con infraestructura en expansión, un mercado con potencial y una ubicación estratégica. Para aprovecharlos, la intención debe traducirse en decisiones oportunas. La burocracia no debería frenar un proceso que busca ampliar oportunidades y mejorar la competitividad del país.