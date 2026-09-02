(Foto: Interbank)
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Por Redacción EC

Interbank presentó la la funcionalidad ‘Modo Calle’ en su aplicativo bancario frente a la situación de inseguridad en el país, como el robo de celulares. Con ello, los clientes de la institución podrán tener un mayor control sobre su dinero y los productos financieros que mantienen visibles en la aplicación mientras están fuera de su casa.