Interbank presentó la la funcionalidad ‘Modo Calle’ en su aplicativo bancario frente a la situación de inseguridad en el país, como el robo de celulares. Con ello, los clientes de la institución podrán tener un mayor control sobre su dinero y los productos financieros que mantienen visibles en la aplicación mientras están fuera de su casa.

En ese sentido, la funcionalidad permite que los clientes decidan qué cuenta mantienen disponible en el aplicativo y cuánto dinero pueden tener disponible para operar. El resto de productos financieros quedan deshabilitados y ocultos dentro de la aplicación por periodos desde 2 hasta 48 horas.

“Sabemos que situaciones como el robo o la pérdida del celular pueden generar preocupación por la posible exposición del dinero y la información financiera. Por eso desarrollamos ‘Modo Calle’, una herramienta que brinda una capa adicional de seguridad y mayor control a nuestros clientes. Mientras la funcionalidad esté activa, si un tercero logra acceder a tu celular, solo podrá visualizar la cuenta seleccionada y el monto que hayas decidido mantener disponible. Todas tus demás cuentas y productos financieros estarán ocultos y deshabilitados para operar”, explicó Cynthia Vidal, líder de la Tribu de Canales Digitales de Interbank.

Agregó que actualmente el 86% de sus clientes son digitales y que pueden definir y controlar cuánto dinero llevan en su aplicativo para estar en la calle o en lugares públicos.

La funcionalidad

Los periodos de activación de la funcionalidad son de 2, 6, 12, 24 y 48 horas. En la habilitación, el cliente elige una cuenta para operar y configura un límite de dinero disponible entre S/100 y S/1.000.

El resto de cuentas, tarjetas, préstamos y otros productos financieros se ocultan temporalmente dentro de la aplicación. La desactivación de la funcionalidad, el cliente tendrá que validar su identidad mediante reconocimiento facial.

En el período en que está activado el ‘Modo Calle’ los clientes pueden continuar realizando operaciones habituales como Plin, pagos con QR, transferencias, retiros sin tarjeta, pago de servicios y recargas desde la cuentas que se hayan dejado habilitadas y hasta el monto límite establecido.

Esta funcionalidad se aplica solo a través de Interbank APP. En ese sentido, las tarjetas continúan habilitadas para las compras y otras operaciones fuera de la aplicación.