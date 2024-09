Además…

Brecha de crecimiento

Fuentes apuntó a que en el país aún no recupera su senda de crecimiento prepandemia. En ese sentido, indicó que la economía peruana está 7,3% por debajo del nivel que se hubiera alcanzado si no ocurría la pandemia. “La brecha no está cerca de cerrarse”.

Saúl del Real, director de Soberanía de Fitch Ratings, estimó que la economía podría crecer 2,8% este año.