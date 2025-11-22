La prisa pasa, el trabajo queda”. Allá por 1999, esta frase se la escuché por primera vez a mi exjefe Marco Milesi. Hoy, Marco es mi socio; lo es desde el 2008. Y la verdad es que para las grandes ideas no hay nada más cierto que lo que me dijo aquella vez.

Pero a veces nace un cierto tipo de ideas que no son las típicas del día a día. Aquellas ideas que no son efímeras y que se quedan para hacer historia; estas necesitan y requieren otro tipo de tratamiento. Y a veces hasta otro tipo de profesional y de persona. Porque esas ideas son amigas del tiempo, del rigor, de la paciencia y la perseverancia. A esas ideas la prisa, la angustia y la superficialidad las destruyen.

En el Perú hasta hoy hubo dos de esas grandes ideas. La primera fue el DNI Feliz, elaborado por McCann para Coca-Cola en el 2014. Una campaña que buscaba inspirar a los peruanos a sonreír para la foto de su DNI y así cambiar la percepción de la felicidad en el país.

Esa idea me la contó dos años antes de que ganara en Cannes el ex-CEO de Mc Cann, Max Gutiérrez. Yo le dije que la idea era espectacular, pero que desde mi punto de vista necesitaba más tiempo para madurar y convertirse realmente en un caso ganador. Dicho y hecho: dos años después de esa conversación se convirtió en el primer Grand Prix de Cannes para el Perú.

La segunda idea –lo digo con orgullo y gratitud– pertenece a Circus Grey y se trata de Sightwalks para Cemento Sol. Esta idea se convirtió, en el 2024, en la más premiada de la historia del Perú en Cannes con nada más y nada menos que un Grand Prix, cuatro Leones de Oro, dos Leones de Plata y uno de Bronce.

Sightwalks fue una iniciativa que, mediante baldosas con relieve en las aceras, permite a las personas con discapacidad visual orientarse e identificar claramente los negocios y servicios en su camino, con solo contar las líneas táctiles.

Más de dos años tomó la implementación de esta idea, así como la del DNI Feliz, en el distrito de Miraflores. Soy testigo del profesionalismo que se le puso al proyecto para que se realice como debía ser.

Gracias al trabajo en equipo con nuestro cliente Gabriel Barrio tuvimos la paciencia, temple y rigor para hacer de esta idea un caso que hizo historia en el Perú.

Estoy seguro de que nuestro país seguirá produciendo más Sightwalks y DNI Feliz si aprendemos la lección. Porque como dijo mi socio y amigo Marco Milesi: “La prisa pasa, el trabajo queda”.