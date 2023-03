En 1994, Jeff Bezos fundó Amazon, en ese entonces una tienda de libros online con un capital de US$10.000. Desde su creación han pasado 29 años y con ellos han aumentado, paulatinamente, los servicios de Amazon al público, así como su valor en el mercado llegando a US$299.300 millones a enero del 2023, según el diario Expansión.

Amazon, además de ofrecer una de las plataformas de comercio digital más grandes en el mercado, posee como parte de sus servicios distintas verticales. Entre ellas, Amazon Web Services (AWS), Amazon Clinic, Amazon Pharmacy, Amazon Zoox, Amazon Alexa, Amazon Studios, Amazon Prime Air, Amazon Lending y Amazon Fresh - Amazon Go.

Esta estrategia de diversificaciónse, según Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, tiene como principal competidor a Wallmart y no a Google o Facebook. Por ello, Iriarte comenta que Amazon va a tratar de tener todos los servicios transaccionales que el usuario puede requerir para tener una mejor vida. De esta manera, Amazon ha ido tomando espacios relevantes para su modelo.

Inteligencia Artificial

Amazon Web Services (AWS), empresa de Amazon.com, Inc. que engloba servicios desde almacenamiento en la nube para la gestión de instancias (administrador de sistemas para gestionar cálculos), almacenamiento de datos, imágenes virtuales y desarrollo de aplicaciones móviles, incluirá, entre otros productos, una herramienta de generación de lenguaje de la compañía Hugging Face (desarrolladora de inteligencia artificial) para competir con la tecnología detrás de ChatGPT de OpenAI.

Según lo informado por Swami Sivasubramanian, vicepresidente de base de datos, análisis y aprendizaje automático en la unidad de nube de Amazon, Hugging Face construirá la próxima versión de un modelo de lenguaje llamado BLOOM.

Este acuerdo es importante para el gigante del comercio digital porque AWS ya cuenta con más de 100.000 clientes que ejecutan aplicaciones con inteligencia artificial en su nube. Según información difundida por la Agencia Bloomberg, Amazon advirtió que, aunque hay una sociedad con Hugging Face, no han invertido en el ‘startup’.

Nueva AWS Local Zones en Lima

El 27 de febrero del 2023 anunciaron el lanzamiento de una nueva AWS Local Zones en Lima, Perú. Las AWS Local Zones son un tipo de despliegue de infraestructura que coloca los servicios de computación, almacenamiento, bases de datos y otros servicios de AWS cerca de grandes centros de población, industria y tecnología de la información (TI), lo que les permite implementar aplicaciones que requieren una latencia (tiempo de respuesta de la red) de un solo dígito de milisegundo para los usuarios finales o los centros de datos on-premise conocidos como servidores locales.

Amazon Web Services Amazon Web Services, Inc. (AWS) abarca 99 zonas de disponibilidad en 31 regiones geográficas de todo el mundo. Además, se han anunciado planes para incorporar otras 12 zonas de disponibilidad y 4 regiones de AWS adicionales en Canadá, Israel, Nueva Zelanda y Tailandia. Este es uno de los que más ganancias le genera a Amazon, aunque el crecimiento de ventas se desaceleró el año pasado.

Invirtiendo en 5G

Como parte de la estrategia de crecimiento de AWS para ampliar sus servicios en la nube y aumentar los ingresos, la empresa se ha asociado con T-Mobile US Inc. (Estados Unidos) y la matriz Deutsche Telekom AG (Alemania) para ofrecer redes inalámbricas avanzadas a las empresas como reemplazo del Wi-Fi en oficinas y espacios de trabajo. Otras compañías con las que ya tiene acuerdos Amazon son: KDDI Corp. de Japón, Orange SA de Francia y Telefónica SA de España.

¿Qué es el 5g? El 5G es la quinta generación de redes móviles que permite una velocidad de hasta 10 GBps (gigabytes por segundo), lo que la hace 10 veces más rápida que las ofertas de fribra óptica, según National Geographic. Es decir, aumentará la inetrconectividad de los usuarios al permitirles estar conectados simultáneamente a varios dispositivos como, por ejemplo, conectar los dispositivos eléctricos de la casa (alarma de seguridad, refrigeradora, aspiradora, lavadora, luces) para obtener información en tiempo real de estos; y que estos se interconecten entre sí.

Segundo round en el sector salud

Entre sus últimos grandes tratos, el 22 de febrero del 2023la empresa hizo efectiva la compra de la matriz de One Medical, 1Life Healthcare Inc., por US$3.490 millones, informó la Agencia Bloomberg. Esto ha significado un nuevo intento de la compañía por incursionar en el sector salud tras su fracaso con Amazon Care, producto lanzado en el 2019 y cerrado en agosto del 2022 al no haber alcanzado los objetivos que se había planteado la compañía en su momento.

Para Iriarte, si bien Amazon Care fue un fracaso, esta es una característica de la industria en sí. Google, Facebook, Apple y Microsoft también los han tenido, señaló. “En la industria de tecnología no se pasa de éxito en éxito, sino también de fracaso en fracaso en algunas adquisiciones, al igual que las compras corporativas”, consideró.

El segundo intento de incursionar en el sector salud ha impulsado a Amazon a crear Amazon Clinic, una clínica virtual enfocada en tratar enfermedades de condiciones menores como alergias, acné y pérdida de cabello. Este servicio está disponible para 32 estados en Estados Unidos. Pacientes y doctores pueden comunicarse a través de mensajes en la plataforma web.

Asimismo, para Iriarte con Amazon Clinic la compañía ha entendido que son son solamente un espacio de recopilación para afianzar su posición de distribución en este caso de medicinas y similares. Si vuelven a fracasar, no necesariamente impactará en la percepción de la comunidad hacia la empresa, pero si tienen éxito, el impacto será positivo para su crecimiento, aseguró.

Según lo que se ha informado, por el momento este servicio no acepta seguros médicos, sin embargo, sí les permite a los pacientes usar sus planes médicos para pagar parte de los medicamentos que les son prescritos, los cuales según Amazon serán aceptados por las farmacias convencionales, pero también por su servicio Amazon Pharmacy.

Amazon en Twitch

En el 2014, Amazon compró Twitch por casi US$1.000 millones para usarlo como un escaparate de transmisión de juegos y de producciones desarrolladas por el estudio Amazon.

En el 2019, Amazon lanzó en Twitch el canal Crown Channel, un espacio donde personalidades de diferentes comunidades desarrollan contenido en vivo relacionado a la cultura pop, los juegos y más. Este ha resultado ser casi una cadena de televisión tradicional con programas que ha logrado, según Amazon, posicionar este canal entre los 10 principales de entretenimiento en Twitch y ya tienen anunciantes como Inter Corp. (creador de chips procesadores utilizados, por ejemplo, en computadoras) y Progressive Corp. (empresa de seguros estadounidense).

En enero del 2022, una presentación del canal Crown mencionaba que este había llegado a 43 millones de espectadores. Sin embargo, Bloomberg realizó un análisis de audiencia de Crown y concluyó que en realidad el canal no es tan popular como Amazon dice. Según lo publicado en la Agencia Bloomberg, existen documentos internos que señalarían que se habría pagado entre US$ 150.000 y US$500.000 para posicionar el canal de Amazon.

Pasajeros a bordo

Otra línea de negocio de Amazon es Zoox Inc., una ‘startup’ de vehículos autónomos sin volante ni conductor físico. Este año, el vehículo eléctrico recorrió por primera vez una milla (1,6 kilómetros), entre los dos principales edificios de Zoox en Foster City en California, Estados Unidos. Según ha informado la empresa, hasta obtener autorizaciones adicionales para expandir esta movilidad al servicio público, los vehículos de Amazon Zoox serán utilizados para el transporte de empleados.

Desde que se iniciaron en septiembre del 2020 las pruebas sin conductor de Zoox hasta el robotaxi, se ha usado una flota de automóviles a gasolina con sensores que permiten la conducción autónoma.

Robotaxi El robotaxi Zoox no posee controles ni pedales tradicionales y puedes transportar a cuatro pasajeros en dos filas de asientos. Este vehículo, que puede llegar a una velocidad máxima de 56 km/h, fue presentado a fines del 2020 y ha realizado pruebas en sus propias instalaciones.

No todo es felicidad

Amazon a mediados de enero realizó recortes en su planilla, llegando despedir 18.000 trabajadores en sus operaciones a nivel mundial.

Por ejemplo, Zappos, una empresa minorista de ropa y calzado que Amazon adquirió en el 2009, despidió a más de 300 empleados en enero (20% de su fuerza laboral), entre ellos representantes de servio al cliente, según el Wall Street Journal.

Por otro lado, el gigante del comercio digital también tuvo que detener la expansión de sus tiendas de comestibles Amazon Fresh, equipadas con la tecnología Just Walk Out sin cajero de Amazon, con el fin de evaluar cómo pueden volver más atractiva la cadena, informó en su momento el director ejecutivo Andy Jassy, quien agregó que esperan encontrar la estrategia adecuada este 2023.

Además, según informó la Agencia Bloomberg en enero, el principal negocio de Amazon que es vender productos en América del Norte, perdió dinero por quinto trimestre consecutivo a pesar de los recortes de empleados y la pausa en la apertura de nuevos almacenes. También se ha visto afectado AWS, pues ha tenido una desaceleración de crecimiento y reducción en los márgenes de beneficios después de una etapa de bonanza durante la pandemia.

Pesa a esta situación, Iriarte considera que Amazon puede crecer este año como compañía. “Ciertamente, va a disminuir la cantidad de humanos interactuando. Si su inversión es tecnología, vamos a ver mayor cantidad de robótica aplicada y mayor cantidad de herramientas de inteligencia artificial y similares, pero va a seguir creciendo”, opinó.