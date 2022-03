Conforme a los criterios de Saber más

El Poder Ejecutivo emitirá una norma bajo la cual las operaciones con un costo de S/ 2.000 o US$ 500 deberán ser ejecutadas mediante un medio de pago (depósitos bancarios, cheques, giros, tarjetas), anunció este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La norma que he mencionado establece que para operaciones de S/ 3.500 o US$ 1.000 tienen que ejecutarse mediante el uso de un medio pago. Lo que estamos haciendo es disminuir este monto y bajarlo a S/ 2.000 y el equivalente a US$ 500, con el objetivo de tener una mayor información y generar obviamente una mayor formalización de la economía”, dijo hoy Óscar Graham, titular del MEF, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

Para ello, el Gobierno promulgará un decreto legislativo que modificará la Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República.

Adicionalmente, también se solicitará el uso de medios de pago cuando la operación de transferencia de inmuebles supere una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fijada en la actualidad en S/ 4.600.

“Cuando la operación pasa de 1 UIT, esta operación tiene que ser hecha o realizada mediante el uso de un medio de pago: transferencia bancaria, pago a una cuenta, uso de un cheque. Esto nos permite una mayor transparencia y trazabilidad de estas operaciones”, indicó Graham.

El ministro de Economía precisó que estas nuevas restricciones no serán de aplicación en distritos o localidades donde no exista presencia del sistema financiero.

Asimismo, refirió que se busca la “formalización, transparencia y que el ciudadano tenga un mejor registro de sus operaciones que le pueda servir para después ser incluido financieramente”.

