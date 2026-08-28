Para Mercado Libre, el Perú es un país con potencial para el comercio electrónico, aunque la base de pequeñas y medianas empresas (pymes) es menor frente a otros países donde la compañía tiene presencia, sostiene Rafael Lira, Head de Marketplace de la empresa para Perú, Chile y Ecuador.

Es así que, señaló, un aspecto que viene contribuyendo a aumentar su presencia en pymes son los polos productivos en Wilson, Polvos Azules y Gamarra, lo que contribuye a digitalizar a dicho segmento empresarial para utilizar la plataforma de Mercado Libre.

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“Estamos llegando a alrededor de 7.000 pymes en Perú. Esa base tiene mucho que crecer todavía y mucho por crecer fuera de Lima. Los últimos dos años han sido los mejores en aumento de pymes al ecosistema”, apuntó en conversación con El Comercio.

En comparación, en Chile más de 65.000 pymes y emprendedores realizaron ventas a través de esta plataforma, sostuvo Cristóbal Aninat, head de Relaciones Gubernamentales Países Andinos de Mercado Libre, en conferencia de prensa del evento Mercado Libre Experience 2026, realizado en Santiago de Chile y a donde viajó El Comercio.

En el país sureño, la operación de la compañía creció un 40% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Este año, la empresa de origen argentino invertirá US$750 millones y espera triplicar su capacidad logística entre 2026 y 2027, indicó Lira en el inicio del evento.

Esto prevé que para el 2027 Mercado Libre cuente con un tercer centro de distribución en Chile.

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Frente a la región, Lira explicó a este Diario que la operación en Mercado Libre en Perú aún es una de las más pequeñas, aunque con un mayor crecimiento, sin detallar las cifras.

“Las [operaciones] más grandes siguen siendo Brasil, México y Argentina. Perú está en un grupo con Chile y Colombia. De todos los países de Mercado Libre, Perú es el que más crece y estamos muy esperanzados de que ese trayecto se mantenga este año y el próximo, y seguimos invirtiendo fuerte para eso”, dijo.

Justamente, a futuro, una meta que tiene la compañía, indicó Lira, es que el ‘marketplace’ con presencia regional cuente con una base de 30.000 pymes peruanas.

Fuera de la capital, ciudades como Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo están empezando a ganar volumen y relevancia en ventas a través de Mercado Libre.

“Eso tiene un círculo muy virtuoso, porque genera que las capacidades logísticas para llegar a esas ciudades sean cada vez mejores y nos va a permitir mejorar las promesas en esos lugares”, indicó.

Mercado pago

Y es que el crecimiento del ecosistema en el Perú es un punto importante para que Mercado Libre evalúe ofrecer productos financieros mediante su ‘fintech’ Mercado Pagos, aspecto que ya ocurre en otros países de la región, sostuvo Lira.

Por ejemplo, durante el inicio del evento, Lira señaló que esta división de Mercado Libre va a contar con una tarjeta de crédito para el país chileno.

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En Perú, Mercado Pagos opera como una pasarela de pagos para el comercio electrónico.

“A medida que crece el ecosistema de pymes, tiene mucho más sentido ofrecer distintas alternativas, como créditos, tarjetas, financiamiento en cuotas, etcétera. Todavía no vemos en Perú que hayamos llegado al nivel de ecosistema de pymes para lanzar esas cosas”, apuntó.

Si bien el camino pareciera lejano para el Perú, Lira apuntó que en anteriores ocasiones observaron mercados donde aceleró el ecosistema de pymes más rápido de lo que imaginaban.

“Falta camino, pero estamos más cerca de lo que uno cree”, indicó.

Regulación

A su vez, Marco Aravena, gerente de Legales de Mercado Pago para Perú, Chile y Ecuador, comentó a este Diario que el Perú viene generando una regulación “bastante sólida” que genera competencia en el mercado financiero.

En ese sentido, recordó que ya hay ‘fintechs’ que están llegando al Perú como Revolut.

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Agregó que esta regulación peruana busca que lleguen actores disruptores, con innovación y tecnología. Es así que, consideró, hay un espacio grande para que las ‘fintechs’ arriben al país, dada la informalidad económica que existe en el país.

Asimismo, sostuvo que un dato clave será la información financiera, aspecto que está trabajando la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“‘Open Finance’ es clave y es un complemento ideal a un sistema de pago instantáneo. Me gusta mucho lo que está haciendo la SBS. A diferencia de otros países, están avanzando a un paso bastante rápido, analizado y pensado”, dijo.

Añadió que el trabajo de finanzas abiertas ayuda a todo el ecosistema financiero, pero consideró que ese sistema deberá tener un equilibrio fino entre seguridad y que sea sencillo de usar para las personas.