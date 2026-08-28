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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

Para Mercado Libre, el Perú es un país con potencial para el comercio electrónico, aunque la base de pequeñas y medianas empresas (pymes) es menor frente a otros países donde la compañía tiene presencia, sostiene Rafael Lira, Head de Marketplace de la empresa para Perú, Chile y Ecuador.