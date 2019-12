La cartera de proyectos de exploración minera, publicada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), está constituida por 63 iniciativas en 16 regiones del país, que representan una inversión conjunta de US$ 496.2 millones.

De acuerdo al estudio, realizado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem, el 53.3 % de las inversiones en exploración corresponden a proyectos de exploración de cobre.

Se trata de 18 iniciativas, que representan una inversión de US$ 265 millones.

Dentro de este grupo destaca, por el monto de inversión: Amauta (Arequipa) con US$ 10 millones; Chapitos (Arequipa) con US$ 83.4 millones; El Galeno (Cajamarca) con US$ 15 millones; Pampa Negra (Moquegua) con US$ 45.5 millones; Zafranal (Arequipa) con US$ 47 millones; y Suyawi (Tacna) con US$ 15 millones.

En cuanto al oro, el informe revela que existen 21 proyectos por una inversión calculada en US$ 90 millones. Le sigue la plata, con un con un total de 12 proyectos y una inversión conjunta de US$ 76 millones.

En cuarta posición se encuentra el zinc con ocho proyectos y US$ 27 millones de inversión, mientras que el estaño y plomo tienen dos proyectos cada uno.

GREENFIELD Y BROWNFIELD

La cartera de proyectos de exploración comprende 45 proyectos greenfield (en áreas no exploradas) y 18 proyectos brownfield (cercanos a minas en explotación).

Los primeros representan el 79.5% del total del paquete y una inversión conjunta de US$ 394.6 millones.

Sólo 26 de los 63 proyectos de exploración greenfield y brownfield tienen permisos aprobados y pueden iniciar perforaciones. Los otros 37 se encuentran en evaluación.

Según los especialistas en minería, la demora en la aprobación de los permisos obedece a la densa burocracia, que puede retardar una licencia para perforación inicial de 45 a días a 2 años.