El oro cotizaba a la baja el jueves, ya que el fortalecimiento del dólar y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el compromiso del banco central estadounidense con el control de la subida de precios reducía su atractivo como refugio.

A las 10:56 GMT, el oro al contado cedía un 0,4%, a US$ 1.829,89 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0,4%, a US$ 1.830,70.

Aunque el metal precioso se considera una cobertura contra la inflación y la inestabilidad económica, también compite con el dólar como reserva de valor. Por lo tanto, un billete verde más fuerte encarece el lingote para los compradores extranjeros.

Se espera que el oro enfrente una presión gradual a la baja y se mueva hacia los US$ 1.800, mientras Powell reitera la senda de alza de tasas y el dólar se fortalece, dijo Xiao Fu, analista de Bank of China International.

“Como el oro es un activo de refugio, atraerá compras por la demanda (de riesgo de recesión), pero la subida de tasas es muy poderosa en términos de impacto en otras clases de activos, incluyendo el oro”, señaló.

El aumento de tasas en Estados Unidos eleva el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 1%, a US$ 21,17 la onza; el platino cedía un 0,7%, a US$ 920,06; y el paladio subía un 0,3%, a US$ 1.869,70.