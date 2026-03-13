Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Consulta el tipo de cambio del día
- ¿A cuánto cerró el dólar el último jueves 12 de marzo?
- El precio del dólar en el país cerró el jueves 12 de marzo en 3,4485 , (con una apertura de 3,4400), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
- El tipo de cambio interbancario cerró el 12 de marzo con un valor promedio de 3,4469 , con un máximo de 3,4600 y un mínimo de 3,4300 .
- ¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña es el “dólar de la calle”, es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. El jirón Ocoña y el “dólar Ocoña” aún continúan vigentes como referencia del mercado paralelo para la compra y venta de dólares.
- Fuente : BBVA
- ¿Dónde ver el precio del dólar?
La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?
- • Precio de compra : lo que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir el activo.
- • Precio de venta : lo que el vendedor está dispuesto a recibir por vender el activo.
- ¿De qué depende el precio del dólar?
Depende de la oferta y demanda del mercado. Qué tan difícil es conseguirlo para alguien que lo necesita y qué tan fácil es venderlo para alguien que lo tiene.
- Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país de este viernes 13 de marzo .
