El precio del oro caía el jueves, ya que el atractivo del metal dorado se veía mermado tras la mayor subida de tasas de interés de la Reserva Federal desde 1994 para frenar la inflación, ejemplo que es probable que sigan otros bancos centrales.

A las 1129 GMT, el oro al contado perdía un 0.6%, a US$ 1,822.29 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1%, a US$ 1,821.10.

El oro borraba las pequeñas ganancias registradas a principios de la sesión, impulsado por un ligero descenso del índice dólar, que seguía cerca de sus recientes máximos de dos décadas.

“El actual entorno de tasas de interés más altas ha frenado la demanda de oro pese a la amenaza real de inflación”, dijo Vincent Tie, del distribuidor Silver Bullion.

Los lingotes operaban dentro de rango tras el rebote del miércoles, impulsado por el retroceso del dólar y el rendimientos de los bonos tras la subida de tasas de la Fed.

Aunque el oro se considera una cobertura frente a la inflación, el aumento de las tasas y del rendimiento de los bonos incrementa el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

Los analistas afirman que los movimientos del oro han estado influidos últimamente por el dólar y por las proyecciones de alzas de tasas, más que por los flujos de refugio, y que el lingote también se ha movido en paralelo a los mercados bursátiles en ocasiones.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1%, a US$ 21.44 por onza; el platino cedía un 0.9%, a US$ 931.19; y el paladio operaba con escasos cambios, a US$ 1,860.17.

