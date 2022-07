El precio del dólar en Perú cerró al alza el viernes, frente a un fuerte avance del dólar en los mercados globales, mientras que las bolsas de valores anotaban un comportamiento mixto, en medio de preocupaciones por la economía mundial tras una alta inflación en la zona euro.

El tipo de cambio terminó en S/ 3,844 por dólar, un avance de 0.44% frente al cierre del jueves en S/ 3,827, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 3.68% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3,991.

Hoy en el mercado se negociaron US$ 217 millones a un precio promedio de S/ 3,8554.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,835, bastante demanda de off shore y algunos corporativos locales. El BCR colocó swaps cambiarios venta por US$ 300, US$ 200 y US$ 200 millones”, apuntó Alexander Javier, trader de Divisas de Renta4 SAB.

“La producción del sector minero en el Perú cayó en 10.69% interanual, esto se debe a las protestas en las principales mineras, cabe mencionar que las exportaciones mineras son bastante importantes ya que representan el 60% de sus envíos totales”, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3,810 y se vende a S/ 3,860, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, las monedas de América Latina registraban una nueva jornada de importantes pérdidas, frente a un fuerte avance del dólar en los mercados globales, mientras que las bolsas de valores anotaban un comportamiento mixto, en medio de preocupaciones por la economía mundial tras una alta inflación en la zona euro.

Según la agencia Reuters, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales, escalaba alrededor de un 0,8%, debido a que la divisa es vista como un activo de refugio.

En tanto, la inflación de la zona del euro volvió a alcanzar un récord en junio al ampliarse las presiones sobre los precios, mientras su máximo podría estar aún a meses vista, lo que refuerza los argumentos a favor de una rápida subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo a partir de este mes.

El crecimiento de los precios al consumo en los 19 países que comparten el euro se aceleró hasta el 8,6% desde el 8,1%, según informó Eurostat el viernes, superando las expectativas del 8.4% e impulsado principalmente por los precios de la energía, aunque los alimentos y los servicios también contribuyeron notablemente.