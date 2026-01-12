El precio del dólar cerró hoy en S/3,3600, retrocediendo 20 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3620, según información de Renta4 SAB.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3590. En el mercado se negociaron US$350 millones a un precio promedio de S/3,3600.

Además, hoy vencieron S/500 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró US$56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3.3590 por dólar.

Jesús Flores Ríos, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB, también informó que el índice DXY cayó a 98.86 (-0,27%), rompiendo una racha de cinco días al alza en la antesala del reporte de inflación de EE.UU. que será clave para el rumbo de tasas.

Asimismo, el dólar retrocedió en Europa tras conocerse que fiscales de EE.UU. abrieron una investigación criminal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, elevando dudas sobre la independencia del banco central.