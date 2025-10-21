Wall Street abre mixto y el Dow Jone sube 0,05%

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales subía un ligero 0,05%, mientras los inversores analizan una nueva tanda de resultados empresariales.

Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 también avanzaba 0,05% % y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,08%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: Donald Trump anunciará aranceles para Colombia tras recortar la ayuda financiera



El fabricante de automóviles General Motors (GM) divulgó este martes que obtuvo un beneficio neto de US$1.327 millones en el tercer trimestre del año, un 56,6% menos que en el mismo periodo de 2024, debido al impacto de los aranceles y las políticas sobre vehículos eléctricos en EE.UU.

La compañía explicó que los resultados trimestrales reflejan un cargo extraordinario de US$1.592 millones por la “realineación estratégica” de su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE), ante una menor demanda tras el fin de los incentivos federales en Estados Unidos.

GM también anotó costes adicionales por 900 millones en garantías y unos 1.100 millones relacionados con aranceles.

Pese a todo, en los primeros compases de la bolsa las acciones de la compañía subían un 11,8%, pues los inversores se vieron animados por sus previsiones de beneficios para este trimestre, que superaron las expectativas de los analistas.

Mientras, Coca-Cola avanzaba un 3,6% en bolsa después de anunciar que en el tercer trimestre aumentó su beneficio neto un 29,8 %, hasta US$3.696 millones.

Tras el cierre de la bolsa, se esperan los resultados de Netflix, y el miércoles se publicarán los de Tesla. Por otra parte, el mercado tiene el foco en el cierre del Gobierno federal en EE. UU., que ha impedido la publicación de datos económicos clave, así como en la creciente tensión comercial entre este país y China.

Entre las 30 cotizadas del Dow, además de Coca-Cola, sobresalían los avances de 3M (1,7%) y Salesforce (1,3%), así como las pérdidas de Verizon (-0,8%) y Amgen (-0,5%).

En otros mercados, el precio del petróleo de Texas (WTI, en inglés) subía un 0,28 %, mientras crece el temor entre los operadores a un exceso en la oferta de crudo.