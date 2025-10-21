El oro supera los US$4.300 la onza: ¿Este ‘rally’ de precios puede llevarlo a estar por encima de los US$5.000?

La onza de oro superó el jueves pasado el umbral de US$4.300, según la Bolsa de Valores de Lima. El miércoles de esa misma semana, el precio de este ‘commodity’ sorprendió al ubicarse por encima de los US$4.200 la onza. Este lunes, cerró en US$4.356.

Y es que el 8 de octubre, el oro superó por primera vez los US$4.000 la onza, de acuerdo a la data del Banco Central de Reserva (BCR). Para marzo, el metal había cotizado por encima de los US$3.000.

“El oro en verdad ha sido la gran sorpresa del 2025″, indicó Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE). Según el experto, la cotización de este metal aumentó un 55% frente a inicios de este año. Se trata de la mayor apreciación en 50 años, agregó.

¿A qué se debe este aumento? Según Yordin Lozano, analista de Inversiones de Kallpa SAB, hay distintos factores a considerar. Estos son la expectativa del mercado de que haya una nueva disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos este año, la incertidumbre geopolítica a nivel internacional y una potencial crisis estructural de Estados Unidos.

A ello se añade una debilitación del precio internacional del dólar, que genera más atracción al oro como activo refugio, añadió Macedo. Además, en este contexto también hay que considerar la adquisición del oro por parte de los bancos centrales en el mundo, los inversionistas y las personas.

“Por el lado de oro físico, los bancos centrales buscan diversificar sus reservas. Por el lado de inversiones, se ha visto un flujo mucho más fuerte hacia inversiones como ETF o activos relacionados con el oro ”, expresó Lozano.

“Desde hace años no vemos un nivel de acumulación [por el oro] así. Son diferentes factores que impulsan a inversionistas y bancos centrales para comenzar a acumular oro en grandes cantidades”, complementó Macedo.

En esa línea, Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, señaló que, de acuerdo con el Consejo Mundial de Oro, las adquisiciones oficiales de este recurso superan las 1.000 toneladas métricas anuales y cerca del 95% de entidades monetarias planea continuar incrementando su tenencia durante los próximos doce meses.

Expectativas

¿Hay posibilidad de que el oro supere los $5.000 la onza? En septiembre, analistas de Goldman Sachs estimaron que se podía llegar a este umbral si hubiera una intervención en la independencia de la FED.

De acuerdo con Lozano, la proyección dependerá de las decisiones que tome la Fed con respecto a la tasa de interés en lo que resta del año. Además, se deberá considerar si Jerome Powell, presidente de la FED, continuará en el cargo o se elegirá a una nueva autoridad, debido a que el mandato de Powell culmina en mayo.

No obstante sostuvo que el oro podría continuar por encima de los US$4.000 la onza.

A su vez, Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, sostuvo que hay incertidumbre respecto al panorama a futuro, por eventuales acuerdos comerciales de Estados Unidos con China. Por ello, consideró que el oro podría llegar a un umbral de US$4.500.

En esa línea, Macedo indicó que hubo acercamientos entre Estados Unidos y China, pero aumentaron las tensiones nuevamente entre ambos países. “La perspectiva del precio del oro es al alza, definitivamente”, apuntó el especialista del IPE.

A su vez, Falen señala que aspectos como los recortes de las tasas de interés de la FED, la mayor demanda de ETF, continuas compras de oro, entre otros, ya estarían internalizados por el mercado. Por ello, en condiciones normales, agregó, el precio del oro podría estabilizarse o corregirse en los siguientes meses.

De superar los US$5.000, el hecho de que se sostenga a esos niveles dependerá de la política monetaria y la demanda institucional de los bancos centrales, apuntó.

Cabe añadir que Moody’s Ratings estimó, en su informe “Metales y minería: Perspectiva global negativa por débil demanda de metales básicos, acero y graneles”, que los fundamentos del oro y la plata se mantendrán solidos hasta el 2026.

Impacto en el Perú

¿Qué efectos tiene el alza del oro para el Perú? Según Lozano, esto puede influir en el tipo de cambio con una mayor entrada de dólares y, por ende se daría la apreciación del sol peruano.

El experto de Kallpa SAB precisó que el desempeño del tipo de cambio se debe a otros factores, no solo la cotización aurífera.

En materia de exportaciones, consideró que el alza del metal puede tener un impacto acotado.

Por su parte, Macedo consideró que debería ser un beneficio para las exportaciones y la rentabilidad de las operaciones mineras, sobre todo en las zonas donde hay mayor explotación aurífera en Perú.

Y es que en el 2024, el oro representó el 18,2% de envíos de la canasta exportadora peruana.

No obstante, como dijo Macedo, e ste alza del oro representa un arma de doble filo , debido a la presencia de la minería ilegal en el país.

“La debilidad institucional y la incapacidad del Estado para mantener el orden público han hecho que exista este problema que crece en todas las regiones”, expresó.

A su vez, Casas comentó que este aumento en el precio de la onza de oro puede generar una mayor actividad ilegal con un efecto negativo y fuerte para la economía.

“No tenemos ningún proyecto nuevo de oro, todo está en el cobre. Entonces, cada vez va cayendo su producción. Pero lo informal será un aspecto cada vez más importante y eso nos afecta como país, por el tema de economías ilegales y criminales, y el aumento de la delincuencia”, acotó.