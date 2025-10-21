“Los impuestos y las tasas deben ser previsibles y transparentes”, advierte la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

El ALTA AGM & Airline Leaders Forum —el evento más importante de la industria aérea en la región— inauguró esta mañana una serie de encuentros para analizar la situación actual de la industria aérea en Latinoamérica y el Caribe, una región donde el tráfico aéreo se triplicó en los últimos 25 años, aunque todavía enfrenta múltiples limitaciones, como el exceso de regulación.

Con un impacto de 8 millones de empleos directos e indirectos y un aporte del 3,6% al producto bruto interno regional, Roberto Alvo, presidente del comité ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), advirtió que la región aún está lejos de alcanzar los niveles de conectividad de los países desarrollados.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Las cifras revelaron un crecimiento del 7% en el tráfico para el 2025. La tasa de habitantes por pasajeros que tenemos en Latinoamérica y el Caribe es de 0,6 personas por año. Esto es entre una cuarta y una quinta parte de las tasas que vemos en países desarrollados como Europa y Estados Unidos”, detalló Alvo.

Pese al gran potencial del sector, las políticas públicas se han convertido en el principal freno al desarrollo aeronáutico, señaló el ejecutivo, también CEO de Latam Airlines, quien puso como ejemplo la aplicación de la TUUA en Perú.

“Esta tasa de conexión no solamente afectará la conectividad del Perú, sino que también impactará al turismo y al desarrollo económico de este país maravilloso. El impacto para la economía y para el turismo puede ser significativo. Nosotros apoyamos la propuesta de IATA de suspender la aplicación de esta tasa para que el gobierno —que está recientemente instalado— pueda analizar los factores técnicos, los perjuicios y beneficios de las acciones que toma, y podamos tener una política pública que contribuya al desarrollo del país y del turismo en Perú”, resaltó.

En la misma línea, Juan Carlos Salazar, secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), subrayó la necesidad de garantizar predictibilidad en materia de impuestos, especialmente considerando los objetivos globales que la organización ha fijado al 2050: cero víctimas mortales, cero emisiones de carbono e impulso a la conectividad aérea mundial.

El nuevo cobro encarecería los pasajes y pondría en desventaja a Lima frente a aeropuertos como los de Bogotá y Panamá. Foto: MTC.

“Nuestra más alta prioridad es la claridad y la certidumbre regulatoria. Cuando la ley es imprevisible y los reglamentos se vuelven complejos, las líneas aéreas aumentan los costos y los riesgos también se incrementan […] Los impuestos y las tasas deben ser previsibles y transparentes, y deben tener relación con los beneficios que recibe el sector. Los gobiernos deben dar prioridad al valor estratégico y de largo plazo que una aviación comercial fuerte aporta a sus economías”, mencionó Salazar.

De cara al plano electoral

El próximo año, no solo el Perú celebrará elecciones, sino también Colombia, Brasil y otros países de la región. En ese contexto, Peter Cerdá, CEO de ALTA, advirtió que “las transiciones políticas entre el 2025 y 2027 van a traer incertidumbres y cambios regulatorios”, lo que podría afectar directamente la sostenibilidad de las aerolíneas, que —según sus palabras— “son rentables, pero los márgenes son bajos [US$ 3,40 por pasajero]”.

Por ello, reiteró la necesidad de mantener políticas justas, transparentes y colaborativas que reconozcan el papel estratégico de la aviación en el desarrollo nacional, “sobre todo en una región donde los impuestos y tasas por pasajero son más altos que en otras partes del mundo”.

lima18 septiembre del 2025 Peter Cerdá, VP para las Américas de IATA y CEO de ALTA. / HUGO PEREZ

En el caso del Perú, el comercio exterior por vía aérea alcanzó entre enero y agosto de este año un crecimiento del 25% respecto al 2024, sumando US$ 16.600 millones en envíos hacia 132 países. En cuanto al tráfico turístico, entre enero y julio más de 25 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos nacionales, lo que representa un aumento del 7,7% frente al mismo periodo del año anterior.

Además, el país cuenta actualmente con 48 rutas internacionales, y antes de fin de año espera llegar a 54 conexiones hacia 22 destinos, entre ellos Orlando y Tucumán.