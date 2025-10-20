Financiera Confianza, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, decidió duplicar el número de becas como reconocimiento al nivel y compromiso de sus postulantes.

“Ver la emoción en el rostro de estos jóvenes confirma que invertir en su futuro es apostar por un país más justo e inclusivo”, señaló Ana Cecilia Akamine, gerente general de la institución.

El programa, que desde 2022 ha beneficiado a trece estudiantes, cubre absolutamente todos los costos de la educación superior, incluyendo matrícula, pensiones, manutención, acompañamiento psicológico, una laptop y un curso de inglés.

“Los temas de sostenibilidad implican una mirada de futuro, y no hay futuro sin educación”, agregó por su parte Claudia Sánchez, gerente de Desarrollo Sostenible de Financiera Confianza.

Para Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, “cada beca es una semilla de transformación”. El programa, que nació en Colombia en 2020 y llegó al Perú en 2022, ha permitido que más de 175 jóvenes estudien en áreas clave como ingeniería, medicina o psicología, generando un impacto directo en sus comunidades.

Por otro lado, Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, advirtió que todavía hay brechas importantes de jóvenes que quieren estudiar y no pueden hacerlo.