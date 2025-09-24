Mercado de cambios reacciona positivamente en Argentina tras anuncio de apoyo de EE.UU.

El mercado de cambios de Argentina reaccionó positivamente este miércoles al anuncio de Estados Unidos sobre una línea de financiamiento de US$20.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central, que afrontaron las últimas semanas una corrida contra el peso.

El dólar cotizó en la apertura del mercado a 1.350 pesos por billete estadounidense, 2,60% por debajo de la cotización del martes cuando había cerrado en 1.385 pesos en el Banco Nación, la principal banca pública argentina.

En las primeras negociaciones del día de los bonos muestran alzas de hasta 9% para los títulos de más largo vencimiento. Esto tuvo un impacto directo sobre el riesgo país, actualmente se ubica en 839 puntos básicos, equivalente a una caída de 184 unidades (-18%).

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de New York (ADR) se tiñen de verde, según La Nación. Los papeles del Banco Macro suben 11,8%, seguidos por los del Grupo Financiero Galicia (+9,24%), Banco Supervielle (+8,99%) e YPF (+7,58%).

“El post de Bessent generó una fuerte reacción del mercado, con los bonos en dólares subiendo más de 5% ante el anuncio, reflejando que es más de lo que estabapriceado. Esto despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez generadas por el programa económico hasta ahora. El anuncio de que el Tesoro estaría dispuesto a comprar directamente deuda soberana incrementa fuertemente las probabilidades de que caiga el riesgo país, al punto que el Gobierno pueda salir a emitir deuda a principios de 2026″, sostuvo Federico Filippini, chief economist de Adcap Grupo Financiero.