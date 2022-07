Las Miradas de El Comercio durante junio exploraron distintas aristas que el Perú afronta como principales problemas nacionales, sociales y económicos.

No hay lugar para ociosos, por David Tuesta

Tener un líder que nos gobierne, acompañado por funcionarios capacitados que lo soporte, es fundamental para gestionar un país, más aún en tiempos turbulentos como los que nos toca. Lamentablemente, en el Perú sucede todo lo contrario. No solo hemos ahuyentado a lo mejor del capital humano de varios puestos claves, sino que nuestro presidente parece estar con la mente ida, por decir lo menos. Ante la alerta mundial de catástrofe alimentaria –tema que desde cualquier punto de vista reviste gravedad absoluta y una actuación urgente–, Pedro Castillo sentenció: “Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos”. Más allá de que su manejo del vocabulario no le permitiera entender la diferencia entre hambre y hambruna, la expresión queda igualmente llena de indolencia, desconocimiento y ninguneo de la situación.

Mercado laboral y pobreza, por Miguel Jaramillo Baanante

Recientemente fueron publicadas las cifras de pobreza para el 2021. Algunos las recibieron con cierta sorpresa. Naturalmente, la pregunta es por qué en un año en el que el PBI creció 13% la pobreza se redujo tan poco, apenas 2,6 puntos porcentuales. Esto nos deja todavía bastante lejos del nivel prepandemia. Para los que estudiamos el mercado laboral, sin embargo, no hay razón para la sorpresa. Las cifras que arroja son perfectamente consistentes con un escenario de escaso avance en la reducción de la pobreza y nula reducción de la vulnerabilidad. Veamos por qué.

Desarrollo infantil temprano hoy, competitividad del Perú de mañana; por Paola Bustamante Suárez

Nuestro país tiene una política nacional de competitividad y productividad (PNCP) vigente, que tiene como objetivo generar bienestar en la población a través del incremento de la productividad. Por ello, el aumento de la productividad es el eje central sobre el cual se plantean nueve objetivos prioritarios, que tienen como centro al ciudadano para la toma de decisiones que contribuyan a incrementar su bienestar.

Más de la mitad de nuestra población ya sufre una inflación de dos dígitos; por Juan José Marthans

Al parecer, hasta hoy estamos interpretando inadecuadamente dos grandes problemas que viene afrontando nuestra economía. De un lado, remarcamos que nuestra inflación es aún de un dígito sin tomar en cuenta los diferentes niveles socioeconómicos que la enfrentan; de otro lado, se nos intenta convencer de que la desaceleración de la actividad económica es un tema básicamente circunscrito al entorno internacional. Serios errores.

