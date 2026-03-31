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Resumen

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Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza que todos somos responsables | Fotos: Joel Alonzo/GEC
Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza que todos somos responsables | Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Aldo Ferrini

Las elecciones de 2026 se acercan en un contexto que ya conocemos demasiado bien: fragmentación política, desconfianza y una oferta electoral amplia, pero poco estructurada. Frente a esto, la tentación natural es concentrarse en el candidato presidencial. Es un error. El problema del Perú reciente no ha sido solo quién llega al poder, sino la incapacidad de gobernar una vez ahí.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.