El auge de películas, series, anime y nuevas propuestas editoriales estaría acercando a más lectores al formato físico.
El auge de películas, series, anime y nuevas propuestas editoriales estaría acercando a más lectores al formato físico.
Por Redacción EC

Los cómics y mangas están ganando espacio entre los lectores peruanos y, en algunos periodos, sus ventas han llegado a cuadruplicarse. El crecimiento, registrado por la librería online Buscalibre, refleja el renovado interés por estos formatos físicos, particularmente entre las nuevas generaciones.

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