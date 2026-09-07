Los cómics y mangas están ganando espacio entre los lectores peruanos y, en algunos periodos, sus ventas han llegado a cuadruplicarse. El crecimiento, registrado por la librería online Buscalibre, refleja el renovado interés por estos formatos físicos, particularmente entre las nuevas generaciones.

El comportamiento se produce en paralelo al auge de grandes franquicias de entretenimiento, desde las películas de superhéroes hasta las producciones de anime, que están llevando a nuevos públicos a explorar las historias más allá de las pantallas.

De acuerdo con cifras de Buscalibre, las ventas de cómics y mangas han llegado a multiplicarse por cuatro en determinados periodos, impulsadas por un público cada vez más joven. Para la compañía, este comportamiento evidencia que estos formatos pueden convertirse en una puerta de entrada al hábito lector.

“Fortalecer la lectura también implica entender que no todas las personas llegan a los libros de la misma manera. Para algunos puede ser la literatura, para otros el conocimiento, y para muchos jóvenes puede ser una historia que primero conocieron a través del cine, las series o la cultura popular”, comentó Luis Felipe Casas, Country Manager de Buscalibre Perú.

De la pantalla al papel

El fenómeno tiene uno de sus principales motores en la cultura popular. El éxito de Superman, dirigida por James Gunn, tras su estreno en 2025 volvió a despertar el interés por los universos narrativos asociados a los superhéroes.

En 2026, esa conversación se ha mantenido con producciones como Daredevil: Born Again y la expectativa por títulos como Spider-Man: Brand New Day y Supergirl. A ello se suma el próximo estreno de Avengers: Doomsday, previsto para diciembre.

El anime también cumple un papel relevante. Los nuevos lanzamientos y temporadas han contribuido a acercar a las nuevas generaciones al manga, mientras que las editoriales vienen renovando franquicias conocidas con propuestas como el Universo Absoluto de DC y el nuevo Universo Ultimate de Marvel.

Para Casas, el atractivo del formato físico está precisamente en la experiencia que ofrece frente a la pantalla.

“Las producciones de superhéroes despiertan la curiosidad, pero es en el papel donde esas historias se disfrutan con mayor profundidad en el arte, el ritmo de la narración y los detalles que muchas veces no caben en una pantalla”, señaló.

Un mercado que busca nuevos lectores

El crecimiento de los cómics y mangas ocurre en un país donde todavía existe espacio para ampliar el hábito de lectura. Según la Encuesta Nacional de Lectura del INEI y el Ministerio de Cultura, 47,3% de los peruanos lee libros.

En ese contexto, la expansión de géneros y formatos puede funcionar como una vía para acercar a públicos que tradicionalmente no se identificaban con el libro convencional.

Buscalibre señala que actualmente cuenta con un catálogo de 13 millones de títulos y viene ampliando su oferta de cómics y mangas para atender esta demanda.

Así, el auge de estos formatos no solo estaría asociado al éxito de determinadas franquicias audiovisuales. Para el sector editorial, también muestra cómo el interés que nace en el cine, las series o el anime puede terminar trasladándose al papel, con un público joven que encuentra en los cómics y mangas una nueva puerta de entrada a la lectura.