El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que durante el primer trimestre de 2022, el comercio exterior alcanzó un movimiento económico de US$ 28.860 millones, lo que significó un incremento del 21,6% en comparación al mismo periodo de 2021.

Este resultado fue posible gracias al desenvolvimiento de las exportaciones nacionales -al incluir en las cifras los embarques no regularizados ante la Sunat-, que durante ese periodo crecieron a una tasa interanual de 23,2% (US$ 16.241 millones), y en el caso de las importaciones alcanzaron un incremento del 19,7% (US$ 12.619 millones).

Exportaciones

El titular del Mincetur indicó que la exportación de minerales metálicos y no metálicos tuvo un crecimiento de 8,2% al finalizar el primer trimestre del 2022.

El valor exportado del cobre (producto que sustenta el 32% de las exportaciones de nuestro país), creció 9,5%, principalmente, por el aumento de los precios internacionales.

Durante estos primeros tres meses del año, la exportación de bienes energéticos también ha registrado un crecimiento de forma significativa. Según las cifras, las ventas han sumado US$ 1.912 millones, lo que significa una progresión de 174% interanual, basado esencialmente en el aumento de la exportación de gas natural licuado (+318%).

No se queda atrás la agroexportación tradicional y no tradicional. Debido a los altos precios del café y una mayor oferta frutícola, según cifras del Mincetur, dicho rubro ha crecido un 33% al término del primer trimestre del 2022.

La exportación de frutas también aumentó un 18% y cada vez se acerca más a celebrar un nuevo récord. Es importante mencionar que solo en el mes de marzo, la exportación pesquera -tradicional y no tradicional- creció 36.5%; cifra que ha llevado a que alcance un aumento de 8,6% a nivel trimestral.

En suma, los sectores de exportación que más crecieron durante el primer trimestre del 2022 han sido energía (+174,3%), forestal (+51%), metalurgia (+44%), químico (+41%), textil (+33%) y agropecuario (+33%). Y si hablamos de productos, tuvieron un efecto positivo el café (+481,8%), gas natural licuado (+318,4%), arándano (+120%), petróleo (+84,1%) y molibdeno (+70,4%).

De otro lado, es importante resaltar que en el primer trimestre del año 19 regiones del Perú lograron un récord exportador. Es el caso de Amazonas (+132%), Cusco (+109%), Ucayali (+94%), Tumbes (+72%), San Martín (+61%), Huánuco (+58%), Loreto (+52%), Madre de Dios (+45%), Cajamarca (+38%), Arequipa (+38%), Moquegua (+22%), Puno (+19%), Ica (+19%), Lambayeque (+17%), Piura (+15%), La Libertad (+13%), Ayacucho (+7%), Tacna (+3%) y Áncash (+1%).

Importaciones

Las importaciones también han presentado un desarrollo resaltante, debido en gran medida a los mayores precios de materias primas como el petróleo y maíz, las importaciones han crecido 19,7% entre enero y marzo de este año.

Al desglosar este dato, se obtiene que la importación de bienes intermedios -es decir, de aquellos productos traídos para su posterior uso o transformación- creció un 37,7%; la importación de bienes de consumo alcanzó un crecimiento de 4,5%; y la importación de bienes de capital aumentó un 3,3%.